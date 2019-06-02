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潘瑋柏到小巨蛋搶銀行！墨鏡高領毛衣遮肉　合照楊丞琳修圖露餡

記者盧薇淩／台北報導

2019Hito流行音樂頒獎典禮2日在小巨蛋登場，潘瑋柏一開場帶來勁歌熱舞表演，一連演唱5首歌曲，包含《王者之聲》、《我的麥克風》、《壁虎漫步》、《誰是MVP》 、《Moonlight》，不過雖是炎炎夏日，他依然穿著高領毛衣搭配長版西裝，給媒體拍攝時更拉起毛衣遮住脖子肉，宛如要到小巨蛋「搶銀行」，連好友楊丞琳在後台遇到他還猛虧：「你有打算減肥嗎？」

▲▼2019hito流行音樂獎頒獎典禮後臺背板,潘瑋柏。（圖／記者季相儒攝）

▲潘瑋柏穿著高領毛衣、戴墨鏡。（圖／記者季相儒攝）

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楊丞琳和潘瑋柏在後台相遇，兩人合照時，潘瑋柏留言「我好瘦」，楊丞琳還說「我好會修圖」，P圖加工意外露餡，他笑說：「我沒修！是她修的，我不知道，她都公司幫她修的。」潘瑋柏大熱天穿著高領毛衣，加上墨鏡，還刻意拉起毛衣遮住脖子，小偷裝扮逗樂媒體，他反擊說：「沒有啦，這是現在春夏最流行好不好！LV耶，你們不懂啊～哈哈哈。」

▲▼潘瑋柏hito唱跳 。（圖／記者黃克翔攝）

▲潘瑋柏擔任開場嘉賓。（圖／記者季相儒攝）

不過認真被問起是否變瘦，潘瑋柏說：「我沒有瘦，是看起來瘦嗎？那太好了，實際上好像沒有，我誠實說，我瘦不瘦不重要，我得獎了！」但也說可能是跳舞，流了汗、消水腫，看起來才瘦，不過對於楊丞琳猛虧，他不以為意說：「唉楊丞琳每次都這樣說，沒啥好話，我也不會聽。」不過上次潘瑋柏唱完小巨蛋後慶功宴，妝補得太濃被虧「唱歌仔戲」，他今天自嘲：「我今天就是戴墨鏡整個遮滿，我在跟公司說一次，下次小巨蛋，確實想雪恥。」

▲▼潘瑋柏hito唱跳 。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼潘瑋柏被楊丞琳虧身材。（圖／記者季相儒攝）

▲▼潘瑋柏hito唱跳 。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼2019hito流行音樂獎頒獎典禮後臺背板,潘瑋柏。（圖／記者季相儒攝）

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