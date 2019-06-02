李千那入圍金曲「他」到現在還沒祝賀！　崩潰：有這麼難嗎

記者蔡琛儀／台北報導

李千那今年憑著首張台語專輯《查某囡仔》，入圍本屆金曲獎最佳台語女歌手獎，而她和李英宏合作的新歌《愛的太超過》今天在hito頒獎典禮拿下「hito對唱歌曲」，兩人並登台重現這首歌曲。

▲▼李千那和李英宏在hito頒獎典禮重現《愛的太超過》。（圖／記者黃克翔、記者季相儒攝）

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李千那今年若摘下金曲獎，就能成為金鐘、金馬、金曲三金認證的歌手藝人，她謙虛表示這張專輯是全公司盡心盡力所得出的成果，也敘述她的真實故事，「入圍三項對我來說是很大的肯定！」不過她因爸爸的關係促成這張台語專輯誕生，爸爸至今卻還沒有跟她說恭喜，「我最期待我爸傳訊息給我，結果我爸去我公司朋友那邊留言按讚，就是沒說恭喜，我就想說一句恭喜有這麼難嗎！」

她和男友ECHO穩定交往中，男友自然也有送上祝福：「妳很棒！」她打趣說那天工作回到家時間太晚，「白天已經先哭了一大輪，我應該哭下讓他呼呼。」如果順利得獎，是否就準備開始規劃結婚，她則表示沒有計劃。

▲李千那、李英宏在hito頒獎典禮演出。（圖／記者黃克翔攝）

李英宏也跟李千那今晚合唱《愛的太超過》，在搖擺曲風與融合靈魂樂感的新作裡，李英宏與李千那首度合作演唱，讓輕鬆與開心的曲式，成為年輕世代最能自然吸收的新派對唱歌曲。

▲李千那對於爸爸至今沒跟她說恭喜仍有點在意。（圖／記者季相儒攝）

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