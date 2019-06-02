邱勝翊遭弟「設陷阱」提問！邱宇辰反被爆借車把妹

記者許逸群／台北報導

藝人邱勝翊（王子）與弟弟邱宇辰日前在《娛樂百分百》交手，弟弟以主持人身份挑敏感題目問答，首先是女藝人名字接力，故意起頭唸了「鄧」，以為哥哥會順口唸出女友中間名字「麗」（鄧麗欣）。但邱勝翊遲疑了一下卻脫口說了「紫」，口風嚴謹，讓邱宇辰忍不住笑稱，很會防守喔！

▲邱勝翊與邱宇辰在節目中互相爆料。（圖／八大綜合台提供）

邱勝翊遭弟弟邱宇辰設陷阱！在問「女友」名字失利後，邱宇辰再問最近一次接吻是什麼時候？王子回想半天，選擇「忘記了」作答，但大家不輕易放過，他最後擠出「在夢裡」，一旁的愷樂聽到答案則是興奮大叫：「那是春天的夢耶，好high喔！」

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邱勝翊處處接招弟弟的麻辣拷問，從女友名字到接吻時間，連出道時的《棒棒堂》男團誰走下坡，都在考驗他怎麼急中生智解答，他也忍不住反擊爆料，虧弟弟近期開他的車子去把妹。邱宇辰則趕緊澄清，表示是自己的車子在保養，不得已向哥哥借車開，而且不是去把妹，是去拍戲啦！

▲新戲《覆活》演員一起上節目宣傳。（圖／八大綜合台提供）



邱勝翊、任容萱、吳岳擎與姚以緹目前正在趕拍的新戲《覆活》，他們日前合體錄影。任容萱爆料，首次與王子見面時，因為是劇組私下安排的讀本會，她輕鬆素顏出席，邱勝翊卻是全身打扮好、妝髮完整盛裝打扮出現，她笑說：「以前對他的印象是帥，結果遇到了，真的就是帥來形容。」