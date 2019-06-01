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徐若瑄取得MBA學位！出席「世新大學畢業典禮」學生暴動了

▲▼徐若瑄世新大學上海境外碩士在職專班畢業了。（圖／記者林映妤攝）

▲徐若瑄取得「MBA學位」，從世新大學上海境外碩士在職專班畢業了。（圖／記者林映妤攝）

記者林映妤／台北報導

女神畢業了！徐若瑄2016年以「第10名正取」成績，考進世新大學上海境外碩士在職專班，努力攻讀3年，今年終於順利取得碩士學位。6月1日晚間6點她出席畢業典禮，不只領取畢業證書，還獲得「傑出表現獎」，表揚她不僅能兼顧演藝事業，連課業都認真到師長讚歎。

徐若瑄6點半上台領取「傑出表現獎」，同學們為她鼓掌喝采，領獎後她下台更是有許多人對她猛拍照，看到女神出現在校園中感到興奮！她受訪時認為3年過程相當不可思議，「每個人在每個階段都會遇到重大決定，我14歲就工作，那時只希望家人吃飽，不用為下個月的房租煩惱，所以一直在努力工作。」

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她接著透露：「到現在有機會讀書非常高興，但我的事業也一直在做，有小孩又住得遠，中間有一度快撐不下去了！覺得好累好累，但這又是我一直以來的遺憾和夢想，所以很感謝院長、教授，和鼓勵我、給我動力的好姊妹，終於走到這一天了！」

徐若瑄笑說，下午大家都還在玩鬧，但剛才坐在台下，氣氛很感動。要兼顧家庭、事業與學業，她透露時間都是擠出來的，「做好安排，有決心都可以做到。我是學生、母親、太太、女兒、鋼鐵V，每個角色都要學會快速投入和抽離，所以我現在功力還不錯！」

▲▼徐若瑄世新大學上海境外碩士在職專班畢業了。（圖／記者林映妤攝）

▲徐若瑄領取傑出表現獎後和教授一起受訪。（圖／記者林映妤攝）

她讚教授上課有智慧又幽默，一整天上下來都很開心、受益良多，唯獨第一次上台報告讓她緊張得要命，「那堂課連上3天，第1天還沒輪到我報告，我緊張到第2天，前一天失眠，當天中午還胃痙攣、昏睡！因為同學都是各行各業的專業人士，他們都很優秀。其實教授人都很好，壓力是自己給的。」

至於徐若瑄上課表現如何？教授也表示，「傑出表現獎」就是要鼓勵參加社會服務、課外活動都很優秀的學生，徐若瑄演藝成績有目共睹，而且開始上課後仍持續出色，「其實第一次聽到有知名明星在這裡，老師還心想『她會來嗎？』但她不只來了，還從頭坐到尾，甚至提出問題。那麼久沒進入校園，這裡還是個臥虎藏龍的地方，提問風險很高的，如果沒好好聽課，提問是聽得出來的。」

教授讚她：「我記得那堂課是教溝通，她對家庭、人際、男女溝通都有股天然的能力，表現出很大的興趣，也提了很棒的問題。老師都對她很滿意的！」

▲▼徐若瑄世新大學上海境外碩士在職專班畢業了。（圖／記者林映妤攝）

▲徐若瑄與院長、教授合影。（圖／記者林映妤攝）

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