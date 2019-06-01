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樂華cos趴龍后、唐僧都來了！　李汶翰「超狂鋼鐵裝」進場…粉絲笑瘋：你贏

記者李湘文／綜合報導

大陸娛樂龍頭之一「樂華娛樂」舉辦10周年主題年會，旗下知名的偶像們紛紛出席，費心cos成各種電影、動漫人物，在微博上掀起熱烈討論。其中，剛以UNINE隊長身分出道的李汶翰尤其顯眼，直接把整套鋼鐵人服裝穿進場，看起來連行動都有困難，讓粉絲笑翻了。

▲樂華年會cosplay。（圖／翻攝自微博）

▲樂華10周年主題年會，孟美岐、吳宣儀等人都cosplay出席。（圖／翻攝自微博）

樂華娛樂舉辦年會，連公司老闆杜華都親臨現場，旗下偶像自然一個都不能少，孟美岐、吳宣儀、范丞丞、朱正廷、黃明昊、畢雯珺、李汶翰、周藝軒、王一博等人都認真cosplay出席。其中，孟美岐扮成性感貓女，程瀟則打扮成《冰與火之歌》龍后，一現身就快速成為熱搜榜話題，李汶翰更是引爆大量網友笑點！

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▲樂華年會cosplay。（圖／翻攝自微博／STANDBYWH·李汶翰）

▲李汶翰cos鋼鐵人。（圖／翻攝自微博／STANDBYWH·李汶翰）

▲樂華年會cosplay。（圖／翻攝自微博／宇宙少女_程瀟）

▲程瀟cos龍后。（圖／翻攝自微博／宇宙少女_程瀟）

▲樂華年會cosplay。（圖／翻攝自微博／babysbreath_周藝軒1211）

▲周藝軒cos唐僧。（圖／翻攝自微博／babysbreath_周藝軒1211）

原來，李汶翰費心借來整套鋼鐵人服裝，全身上下包緊緊，現身的時候只剩下一張臉勉強露出，連行走的姿勢都顯得有些僵硬。不少粉絲看到流出的照片笑噴，大呼「你贏了」、「全場最敬業」，更熱議「你怎麼簽名啊」、「今晚還能坐下來嗎」、「上廁所怎麼辦」，只能說真的服了偶像的創意。

不過，李汶翰很快就讓粉絲知道，一切都只是白擔心一場，因為他自己PO出了坐在場內的影片，已經把鋼鐵人服裝脫了下來，剩下穿在裡面的帥氣私服。但他還是戴著鋼鐵手套，搞笑向大家示範「要怎麼喝水」，用雙手拇指、食指小心翼翼端起玻璃杯，看似鎮靜，全程卻抖個不停，再度逗笑大批粉絲。

▲樂華年會cosplay。（圖／翻攝自微博／UNINE_李汶翰）

▲樂華年會cosplay。（圖／翻攝自微博／UNINE_李汶翰）

▲李汶翰搞笑示範喝飲料。（圖／翻攝自微博／UNINE_李汶翰）

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