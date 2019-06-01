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圭賢高雄第一晚就遇4.6地震！蓮池潭拍攝曬到頭皮要燒焦

記者吳孟庭／綜合報導

南韓綜藝節目《窮遊豪華團》昨（5/31）突襲南台灣，包含Super Junior圭賢、光熙、朴明洙等人造訪高雄駁二、新崛江等地，沒想到第一晚就遇上4.6地震，對幾乎沒有地震的南韓人來說恐怕非常驚恐，而今（1）日也被目擊到訪蓮池潭等地繼續拍攝。

▲圭賢高雄第一晚就遇4.6地震！出發蓮池潭曬到頭皮燒焦。（圖／翻攝自IG／gparkmanager）

▲朴明洙經紀人透露今天節目拍攝地。（圖／翻攝自IG／gparkmanager）

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昨晚深夜11點53分，高雄市美濃區發生芮氏規模4.6地震，深度僅12.8公里，高雄市旗山震度達4級，高雄市普遍有感。《窮遊豪華團》到訪第一晚就遇上地震，不知道地震當下成員們的表情會不會收錄在節目當中。

《窮遊豪華團》第二天繼續在高雄進行拍攝行程，圭賢穿著亮綠色T恤，與主持人朴明洙的螢光黃上衣，走在人群中格外顯眼，他們頂著大太陽造訪知名觀光景點蓮池潭，朴明洙的經紀人就在IG寫下「比昨天還要更熱，頭皮都快燒焦了」，連不用入鏡的工作人員都被熱歪，看來5位明星應該也有相同感受。

▲圭賢高雄第一晚就遇4.6地震！出發蓮池潭曬到頭皮燒焦。（圖／翻攝自IG／gparkmanager）

▲朴明洙經紀人形容在蓮池潭曬到頭皮都快要燒焦。（圖／翻攝自IG／gparkmanager）

粉絲紛紛留言關心，「希望我們白肌膚的圭賢不要曬黑」、「多喝水，不要中暑囉」，還有韓國遊客上傳路透照說，「從昨天開始，今天又遇到，好像是在拍《窮遊豪華團》」，代表他們走的行程非常「觀光」，到哪都遇得到外國同路旅人。

▼更多《窮遊豪華團》在高雄的「路透照」▼

 
 
 
 
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神巧遇 居然真的被我遇到 #짠내투어

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關鍵字

窮遊豪華團, 圭賢, 朴明洙, 光熙, 日韓風

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