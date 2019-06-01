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瘦子準備生日驚喜..大淵開門沒人！傻眼苦笑：每人都突然有事

記者盧薇淩／台北報導

2019年「hito流行音樂獎」2日在台北小巨蛋登場，將有蔡依林、蕭敬騰、潘瑋柏、頑童MJ116等38組藝人輪番演出，年初時宣布「單飛不解散」的頑童mj116，將於hito上合體演出，而單飛後各自忙事業，上週剛生日的大淵當起DJ到夜店播歌，他也說：「非常好玩啊！這是我的興趣。」

▲▼頑童hito彩排 。（圖／hit fm）

▲頑童為hito頒獎典禮彩排 。（圖／hit fm）

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頑童進行彩排，他們1月在高雄演唱會上宣布今年「單飛不解散」，不過近期卻屢屢合體，頑童自嘲「蠻丟臉的」，笑說自己年初霸氣說單飛，結果一直出現，被問還會為何事合體？瘦子笑說：「為了錢吧！」他補充：「像是公益募款活動，我們絕對會的！」

頑童去年奪下金曲獎最佳演唱組合，今年憑單曲《走跳》再度入圍最佳演唱組合，3人年初宣布「單飛不解散」，小春和瘦子各自籌備新專輯，瘦子表示目前專輯進度已經有8成；小春則是不趕時間，進度只有3成。大淵則是「當DJ」放歌，為了DJ設備花了10多萬，瘦子爆料這對節儉的大淵來說「超痛」，大淵並說自己技術不好，瘦子說：「但他師父正男不敢罵他，他師父領他薪水吃飯的。」

▲▼頑童hito彩排 。（圖／hit fm）

▲頑童今年再度入圍金曲獎 。（圖／hit fm）

大淵前幾天過生日，問起生日願望，他苦笑說：「沒有蛋糕也沒有吹蠟燭可以許願。」一旁瘦子聽了馬上說，自己有幫他籌備生日慶生，結果大淵馬上喊：「屁啦，我一到那邊沒有人！每個人都說突然有事不能來，我進去後發現我沒有一個朋友在那邊，我還要自己買蛋糕去噢？」

不過他又說，本來今年就沒有要過生日，「因為去年他們幫我過了一個很像神明的生日，搞得很像偉人，今年就不用了。」他和女友感情穩定，被問是否結婚喜事將近？他則笑說：「結婚這種事要好好規劃，還在算好日子。」

▲▼頑童hito彩排 。（圖／hit fm）

▲大淵日前過生日 。（圖／hit fm）

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頑童, 大淵, 瘦子, 小春

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