「野生林志玲」現身迪士尼！現場未P圖流出…網傻了：有點怪

記者許皓婷／綜合報導

林志玲出道超過20年，擁有「台灣第一名模」封號，44歲依然維持凍齡外貌、窈窕身材，是不少人心目中的女神。她近日現身上海迪士尼，有不少幸運網友偶遇，在網路上引起討論。

▲林志玲被封為「台灣第一名模」。（圖／翻攝自微博）



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有網友29日在大陸的上海迪士尼偶遇林志玲，並拍下她的現場照，只見她身穿牛仔長褲及銀色紡紗上衣，頭上還戴著可愛的耳朵髮箍，模樣非常俏皮，疑似是角度問題，有部分網友留言：「感覺有點不一樣了」、「顴骨位置怪怪的」，但還是很多人認為女神美貌依舊，「四十多還這麼美我的天」、「真的好美」。

▲網友在迪士尼偶遇林志玲。（圖／翻攝自微博）



▲網友留言。（圖／翻攝自微博）

事實上，林志玲這次現身上海迪士尼，是因為擔任度假區的首位「明星志願者大使」，未來將會支持園區的志工工作，推廣志願服務精神。她29日也在微博開心透露：「一起迎接即將到來的六一兒童節，今天好開心以明星志願者大使的身份，參與了在於迪士尼小鎮舉行的迪士尼親子故事會。」並表示希望把歡樂和幸福傳遞給更多的兒童和家庭。

▲林志玲擔任上海迪士尼明星志願者大使。（圖／翻攝自微博）



【林志玲微博全文】

一起迎接即將到來的六一兒童節，

今天好開心以明星志願者大使的身份

參與了在於迪士尼小鎮舉行的“迪士尼親子故事會”

為小朋友們講述勇氣的故事～不怕，不怕

小朋友們天真無邪的笑容超可愛的哇❤

胡迪警長和女牛仔翠絲也加入到我們歡快的舞蹈

大小朋友們～一起迎接六一，創造美好回憶！

把歡樂和幸福傳遞給全國更多的兒童和家庭