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《101》練習生尖叫跪地笑爆觀眾！第一名遭連3嚇...癱軟躺地

記者吳孟庭／綜合報導

隨著南韓大型選秀節目《Produce X 101》播出進入6月，節目組在最新一集也推出「納涼單元」，測試看看平常在舞台上帥氣、可愛的練習生，身後竄出女鬼會有什麼反應？投票數最高的人氣王金曜漢（音譯，김요한）根本被嚇瘋，甚至直接癱軟躺在地上，揭露偶像們未曾顯露的嶄新面貌！

▲《101》練習生尖叫跪地笑爆觀眾！第一名遭連3嚇...癱軟躺地。（圖／翻攝自Mnet）

▲《101》第一名練習生遭連3嚇...癱軟躺地。（圖／翻攝自Mnet）

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節目組偽裝成「煩惱諮商室」，在昏暗的房間內，只打一盞燈讓他們吐露心聲，不過精彩的在後頭，當他們說到一半，由人假扮的女鬼就會從後面打開門，「叩叩」敲兩聲吸引他們轉頭，看看男練習生們會有什麼反應？

投票數一直維持在第一的人氣王金曜漢就是被整的第一個，他往後看到面色發白、有著血盆大口的長髮女鬼，眼睛瞪超大、「啊！啊你是誰！」驚叫到整個人跳起來，正當他好不容易恢復情緒對假女鬼說，「現在我不怕了啦」，台下又竄出一隻手抓住他的腳踝，他像是想甩掉小蟲般的趕緊甩開，接著剛剛的女鬼現身衝向他身旁！

▲《101》練習生尖叫跪地笑爆觀眾！第一名遭連3嚇...癱軟躺地。（圖／翻攝自Mnet）

▲《101》練習生各種嚇瘋表情。（圖／翻攝自Mnet）

19歲的金曜漢這下真的嚇瘋，被鬼追著跑到一個出入口，門一打開，又驚見一個白衣女鬼站在外面，他整個人彈起來往後摔倒，最後被整到癱軟在地上！

整段大約5分半的整人單元，就看著各個可愛的、陽光的、斯文的大男生紛紛在鏡頭前崩潰，年紀只有14歲的南道賢 （音譯，남도현）發出驚天呼喊，抱頭跪地捲曲著身體，最後他害怕到要求黏著攝影大哥，「拜託請在我旁邊」。

▲《101》練習生尖叫跪地笑爆觀眾！第一名遭連3嚇...癱軟躺地。（圖／翻攝自Mnet）

▲v尖叫跪地，想要黏在攝影大哥旁邊。（圖／翻攝自Mnet）

除了各種花容失色，也有人被嚇到就會定格，變成JPG！但也有幾位超大膽，被嚇完之後跟鬼對話打招呼，來自T-ara前經紀公司的練習生李翰潔（音譯，이한결）就用淡定眼神看著對方，逼得女鬼自己默默退場，打開門又見女鬼，瞬間說出「你好」，彷彿在後台見工作人員般低頭問候，超鎮定讓人印象深刻。

▲《101》練習生尖叫跪地笑爆觀眾！第一名遭連3嚇...癱軟躺地。（圖／翻攝自Mnet）

▲李翰潔被嚇反應超淡定。（圖／翻攝自Mnet）

▼《Produce X 101》製作單位整練習生。（影片來源：YouTube Mnet K-POP）

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關鍵字

Produce X 101, 金曜漢, 南道賢, 李翰潔, 日韓風

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