ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

《漂白》替身險遭車輾頭！趙今麥工作室昔發文「敬業不用替身」惹怒網

記者劉宛欣／綜合報導

陸劇《漂白》由郭京飛、王千源、趙今麥主演，已經在1月播畢，播出時掀起不小討論。怎料，22日微博上卻留出一段拍攝時的影片，只見替身演員趴地時，險遭車子輾壓頭部，驚悚影片一經曝光馬上引起廣大網友憤怒，儘管替身演員本人已出面解釋受到的是手部，傷勢目前已經復原，但仍難以平息網友怒火，有人便扒出趙今麥工作室前陣子的貼文，砲轟「趴在地上也需要替身？」

▲趙今麥工作室貼文被挖出批評。（圖／翻攝趙今麥微博）

▲趙今麥工作室貼文被挖出批評。（圖／翻攝趙今麥微博）

[廣告]請繼續往下閱讀...

趙今麥在《漂白》之中飾演女警「甄珍」，工作室在熱播當時一連發出宣傳文案，其中一條便分享了她在劇中的危險場面，寫下「關於甄珍的受難紀錄，雖然戲內『甄』受虐，但是戲外有被好好保護喔～」，不過目前已經刪除了這條微博，另外，還有網友發現工作室曾宣傳趙今麥幾乎不用替身的敬業表現，然而現在卻被證實只是趴在地上的場面就用替身，讓人不禁對敬業二字打上問號。

▲趙今麥工作室貼文被挖出批評。（圖／翻攝趙今麥微博）

▲趙今麥工作室貼文被挖出批評。（圖／翻攝趙今麥微博）

▲趙今麥工作室曾說她「有被好好保護」，貼文目前已刪除。（圖／翻攝自微博）

網友紛紛怒批「工作室現在還刪了這條」、「打工人的命也是命，替身好慘」、「就趴地上居然還用替身，原來是想拿替身命成全自己啊」、「還買無替身敬業通稿」，不過也有人緩頰，認為「但是這不應該是劇組的問題嗎？」、「誰躺那都是有出事機率的吧，趙今麥躺那也可能被撞出事啊，圍剿女演員幹嘛呢」。

▲趙今麥工作室貼文被挖出批評。（圖／翻攝趙今麥微博）

▲趙今麥飾演該場面的畫面。（圖／翻攝自微博）

此前，《漂白》劇組發出聲明，表示影片的拍攝時間是2024年4月7日在海口拍攝的車戲，劇組強調當時演員是手臂被擦傷，意外發生後就被送往醫院，「經全面檢查，診斷為擦傷，頭部並未受傷、並未被撞擊，醫院觀察確認安全後，劇組將其送回駐地休息。」

劇組表示，該名替身演員目前已經康復，並恢復了正常的工作和生活。對於此次意外事故，《漂白》劇組也對現場管理不善表示歉意，「安全責任重於泰山，在日後的工作中我們會更加嚴格管理，確保所有演職人員的健康安全。感謝網友們的關心。」

該名替身演員也已經發文澄清自己是傷到手，頭部沒事，只是因為拍攝角度的關係，導致影片看起來和實際情況不太一樣。她也附上當時就醫的證明，「檢查結果也是擦傷，目前也已經恢復正常生活。感謝大家關心。」

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

寶寶凌晨睡醒哭鬧扳倒床板　熟睡爸頭被敲直接痛醒XD

推薦閱讀

快訊／范瑋琪挨轟「害死大S」　沉默19天終於不忍了…曝內幕對話！

快訊／范瑋琪挨轟「害死大S」　沉默19天終於不忍了…曝內幕對話！

日小隻馬AV女神出意外！　「現場失控狂噴水」攝影機當場濕到壞掉

日小隻馬AV女神出意外！　「現場失控狂噴水」攝影機當場濕到壞掉

反骨狂出事「邰智源走鐘獎1句話」說中了！　網推：全場唯一預言家

反骨狂出事「邰智源走鐘獎1句話」說中了！　網推：全場唯一預言家

吳宗憲怒罵小優「女版黃子佼」　再飆大鶴造謠sandy：根本往臉上貼金

吳宗憲怒罵小優「女版黃子佼」　再飆大鶴造謠sandy：根本往臉上貼金

獨／宋羽葤公開對質小優音檔！遭三度造謠「胡瓜送車當靠山」　暴怒求真相

獨／宋羽葤公開對質小優音檔！遭三度造謠「胡瓜送車當靠山」　暴怒求真相

薔薔被警方批未查證就發影片　人在加拿大也速澄清了

薔薔被警方批未查證就發影片　人在加拿大也速澄清了

鹿晗關曉彤爆「嚴重爭吵」已分手2個月！網傳朋友圈早官宣　10線索被挖

鹿晗關曉彤爆「嚴重爭吵」已分手2個月！網傳朋友圈早官宣　10線索被挖

最容易出軌5職業！沈玉琳：這裡是外遇溫床 第1名讓Melody超驚訝

最容易出軌5職業！沈玉琳：這裡是外遇溫床 第1名讓Melody超驚訝

小優昔亂講話險遭封殺！　前輩怒嗆：沒人想跟妳上節目

小優昔亂講話險遭封殺！　前輩怒嗆：沒人想跟妳上節目

志祺七七遭問「有沒有當兵」！　他曬照引驚呼：超猛

志祺七七遭問「有沒有當兵」！　他曬照引驚呼：超猛

小優昔出賣康茵茵買房！　「化妝間大聲張揚」惹怒她

小優昔出賣康茵茵買房！　「化妝間大聲張揚」惹怒她

INFINITE金聖圭親姊突病逝！公司痛心曝葬禮形式　他緊急缺席演唱會

INFINITE金聖圭親姊突病逝！公司痛心曝葬禮形式　他緊急缺席演唱會

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

快訊／范瑋琪挨轟「害死大S」　沉默19天終於不忍了…曝內幕對話！

日小隻馬AV女神出意外！　「現場失控狂噴水」攝影機當場濕到壞掉

反骨狂出事「邰智源走鐘獎1句話」說中了！　網推：全場唯一預言家

吳宗憲怒罵小優「女版黃子佼」　再飆大鶴造謠sandy：根本往臉上貼金

獨／宋羽葤公開對質小優音檔！遭三度造謠「胡瓜送車當靠山」　暴怒求真相

薔薔被警方批未查證就發影片　人在加拿大也速澄清了

鹿晗關曉彤爆「嚴重爭吵」已分手2個月！網傳朋友圈早官宣　10線索被挖

最容易出軌5職業！沈玉琳：這裡是外遇溫床 第1名讓Melody超驚訝

小優昔亂講話險遭封殺！　前輩怒嗆：沒人想跟妳上節目

志祺七七遭問「有沒有當兵」！　他曬照引驚呼：超猛

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

趙今麥, 漂白

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 圭賢隔3個多月來台開唱「竟邀超大咖天團」：是我去拜託他們的
  2. 吳怡霈穿高跟鞋工作8hrs「痛到沒知覺」！　回家累癱吐心聲
  3. 蘇打綠砸8000萬開唱　吳青峰才唱5首歌「突當場哭了」：我情緒很複雜
  4. 任賢齊遭爆「當年險害死九孔」！　內幕曝光...他超愧疚
  5. 《漂白》替身險遭車輾頭！趙今麥工作室昔發文「敬業不用替身」惹怒網
  6. 愛紗追憶離世愛犬曝「初見面就淚崩」！　悲痛1個月：找回了笑容
  7. 李佳穎「幫兒子借20本書」　曬陪讀照笑了：媽媽好逼人
  8. 校花女星昔遭製片人趕走　《演員》重演1句話網驚：眼前是當事人？
  9. 陳美鳳腳傷登台「猛男硬上脫衣狂蹭」　當場崩潰尖叫：可以了！
  10. 藍心湄破最大尺度「超猛兇器狂抖」　胡瓜看呆：很久沒看你這麼sexy

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

房市新風向 NVIDIA效應？

房市新風向 NVIDIA效應？

科技巨頭進駐，汐止房價有望破百？重劃區、學區房怎選最穩賺？

【街訪】工具人集合囉

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366