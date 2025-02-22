《漂白》替身險遭車輾頭！趙今麥工作室昔發文「敬業不用替身」惹怒網

記者劉宛欣／綜合報導

陸劇《漂白》由郭京飛、王千源、趙今麥主演，已經在1月播畢，播出時掀起不小討論。怎料，22日微博上卻留出一段拍攝時的影片，只見替身演員趴地時，險遭車子輾壓頭部，驚悚影片一經曝光馬上引起廣大網友憤怒，儘管替身演員本人已出面解釋受到的是手部，傷勢目前已經復原，但仍難以平息網友怒火，有人便扒出趙今麥工作室前陣子的貼文，砲轟「趴在地上也需要替身？」

▲趙今麥工作室貼文被挖出批評。（圖／翻攝趙今麥微博）

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趙今麥在《漂白》之中飾演女警「甄珍」，工作室在熱播當時一連發出宣傳文案，其中一條便分享了她在劇中的危險場面，寫下「關於甄珍的受難紀錄，雖然戲內『甄』受虐，但是戲外有被好好保護喔～」，不過目前已經刪除了這條微博，另外，還有網友發現工作室曾宣傳趙今麥幾乎不用替身的敬業表現，然而現在卻被證實只是趴在地上的場面就用替身，讓人不禁對敬業二字打上問號。

▲趙今麥工作室曾說她「有被好好保護」，貼文目前已刪除。（圖／翻攝自微博）

網友紛紛怒批「工作室現在還刪了這條」、「打工人的命也是命，替身好慘」、「就趴地上居然還用替身，原來是想拿替身命成全自己啊」、「還買無替身敬業通稿」，不過也有人緩頰，認為「但是這不應該是劇組的問題嗎？」、「誰躺那都是有出事機率的吧，趙今麥躺那也可能被撞出事啊，圍剿女演員幹嘛呢」。

▲趙今麥飾演該場面的畫面。（圖／翻攝自微博）

此前，《漂白》劇組發出聲明，表示影片的拍攝時間是2024年4月7日在海口拍攝的車戲，劇組強調當時演員是手臂被擦傷，意外發生後就被送往醫院，「經全面檢查，診斷為擦傷，頭部並未受傷、並未被撞擊，醫院觀察確認安全後，劇組將其送回駐地休息。」

劇組表示，該名替身演員目前已經康復，並恢復了正常的工作和生活。對於此次意外事故，《漂白》劇組也對現場管理不善表示歉意，「安全責任重於泰山，在日後的工作中我們會更加嚴格管理，確保所有演職人員的健康安全。感謝網友們的關心。」

該名替身演員也已經發文澄清自己是傷到手，頭部沒事，只是因為拍攝角度的關係，導致影片看起來和實際情況不太一樣。她也附上當時就醫的證明，「檢查結果也是擦傷，目前也已經恢復正常生活。感謝大家關心。」