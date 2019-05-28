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春風激似同鄉藝人！招牌平頭100％神複製　網笑：是雙胞胎

記者阮巧雯／綜合報導

台灣饒舌團體911的建志在IG發文，分享團員春風和《食尚玩家》主持人浩子的合照，兩人相似度可以說是100％，建志就寫道：「原來同鄉都長得一樣的傳說是真的。」不少網友也認同：「太像了吧！」

▲浩子與春風特意擺出一樣表情看起來相似度100％。（圖／翻攝自建志IG）

▲浩子與春風特意擺出一樣表情看起來相似度100％。（圖／翻攝自建志IG）

照片中，浩子與春風兩人都穿白色圖案Logo T-Shirt，而兩人的黑髮小平頭更是100％神複製，連頭型都一模一樣，為了看起來更相像，兩人擺出同樣表情，瞇起眼睛露出牙齒微笑，讓不少網友忍不住笑說「X，真的好像」、「所以誰是哥哥誰是弟弟」、「根本是雙胞胎」。

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▲網友們都覺得宋芸樺與夏于喬很難分辨。（圖／記者阮翻攝夏于喬IG）

▲網友們都覺得宋芸樺（左）與夏于喬（右）很難分辨。（圖／翻攝自夏于喬IG）

其實演藝圈撞臉藝人還真不少，像是一直讓大家分不出來的《我的少女時代》女主宋芸樺，和曾是《型男大主廚》主持人的夏于喬。而這陣子很流行的「童顏相機」，不少藝人紛紛po文分享自己變成小朋友的樣子，其中一直被網友認為跟狄鶯長很像的名媛關穎，她上傳自己童顏照就紛紛被網友回覆：「是狄鶯阿姨年輕的時候。」連屈中恆老婆Vicky也留言：「狄鶯年輕的時候。」

▲名媛關穎用童顏相機拍照不少網友表示很像年輕時後的狄鶯。（圖／翻攝自關穎IG）

▲網友表示童顏的關穎看起來像年輕版的狄鶯。（圖／翻攝自關穎IG）

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浩角翔起, 浩子, 911, 春風, 建志

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