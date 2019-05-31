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楊冪撐爆白T「水滴胸型」全看光！　離婚5個月「破尺度中空」現身機場

記者潘慧中／綜合報導

楊冪擁有D罩杯魔鬼身材，前凸後翹的曲線是不少女孩羨慕的對象，平常穿著多半包緊緊的她，近日難得以露肚臍裝現身機場，不只小蠻腰引起討論，貼身上衣也讓她意外展露出豐滿上圍，男網友看了都忍不住狂噴鼻血！

▲▼楊冪撐爆白T「水滴胸型」全看光！（圖／翻攝自微博）

▲楊冪中空裝現身！（圖／翻攝自微博／芒果撈八鵝）

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照片中，可以看到楊冪戴上粉色棒球帽和黑口罩，只露出圓圓的大眼睛，作風十分低調，目光往下看，她單穿白色T恤，貼身剪裁讓渾圓胸型一覽無遺，短版設計展現平坦小腹，下半身搭配格紋褲和球鞋，性感又不失個人魅力。

▲▼楊冪撐爆白T「水滴胸型」全看光！（圖／翻攝自微博）

▲▼貼身白T快要包不住楊冪的豐滿上圍。（圖／翻攝自微博／鼻孔裡的萌G點）

▲▼楊冪撐爆白T「水滴胸型」全看光！（圖／翻攝自微博）

事實上，楊冪曾透露每次進食都很有原則且規律，不太會因為什麼特殊情況而破例，每天以少量多餐的方式取代三餐，每次進食以八分飽為主，每一餐之間的空檔如果嘴饞，會以水果、乳酸飲料取代高熱量零食，滿足口腹之慾的同時還能補充營養。

▲楊冪鮮少秀出豐滿上圍。（圖／CFP）

楊冪平時的飲食習慣還有一個重點，那就是遵守3低原則，低油、低糖、低鹽，一方面減少脂肪攝取，鹽分攝取降低也能減少身體負擔，同時搭配蛋白質食物，蛋白質容易有飽足感，正好藉此抑制食慾，同時她還會仔細記錄每天吃的食物，藉此控制食量。

▲▼楊冪。（圖／CFP、翻攝自微博／楊冪）

規律飲食之外，最重要的是運動，楊冪飽餐一頓後，通常會花大約45分鐘走路和散步，不但可以幫助消化，也有助於消除壓力，負面情緒有了抒發管道，甚至能增進睡眠品質。

★ 版權聲明：圖片為版權照片，由CFP視覺中國供《ETtoday東森新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經CFP許可，不得部分或全部轉載，違者必究！

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