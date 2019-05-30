郭富城嬌妻產女1個月「真實身材首現形」！　穿窄裙露蠻腰…網一看驚呆

記者韓景樺／綜合報導

香港天王郭富城和小22歲的嬌妻方媛結婚2年，婚後接連迎接2個寶貝女兒誕生，讓升格當爸的他每每談起孩子就流露父愛。30日他在香港出席活動，不免被問到是否想趕緊再添個男寶寶，心疼老婆的他表示生男生女無所謂，「現在已經好滿足」。

▲郭富城和方媛4月才剛迎接二女兒誕生。（圖／翻攝自IG／郭富城、方媛）

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31歲的方媛在2017年生下大女兒Chantelle，今年4月又迎來二女兒，完成老公「三年抱兩」的願望。而進產房陪產的郭富城，也親眼見證了老婆生產時的不易，讓他忍不住感嘆老婆很偉大，「媽媽辛苦了」。

郭富城過去對於嬌妻、愛女一向十分保護，但或許人逢喜事情緒也好，30日郭富城在出席活動時，對於在場媒體詢問的話題，幾乎都大方回答。據港媒《東網》報導，陪產的郭富城力誇老婆偉大，也透露他為女兒剪了臍帶，當時心中的激動「無法用言語表達」，不難感受出他親眼見證新生命誕生的感動。

▲方媛日前曬出抱著二女兒的美照。（圖／翻攝自微博／方媛）

當被問到會不會急著再添個兒子？心疼老婆的郭富城則表示暫時不會，想讓老婆好好地先休息一下。他也坦言，生男生女不是最重要的，身體健康才是首要條件，「我不知道有兒子是什麼感覺，但家裡有2個女兒已經好滿足」，一席話把天王私下好爸爸、好老公的形象完全展露無遺。

至於剛生完寶寶不久的方媛，則被發現已迅速回復窈窕，日前也在逛街時PO出試穿照，詢問粉絲：「這個裙子好看嗎？」白色短上衣讓她小露蠻腰，而前開扣的窄裙更是展現了她的細窄骨架，毫無贅肉的完美腰線、美腿讓眾人驚呆，「不是剛生完寶寶嗎？太瘦了啦」、「瘦得也太快了吧」。

▲方媛天生擁有纖細好身材，產後1個月就恢復神速，穿上窄裙。（圖／翻攝自IG／方媛）