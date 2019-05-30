ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

郭富城嬌妻產女1個月「真實身材首現形」！　穿窄裙露蠻腰…網一看驚呆

記者韓景樺／綜合報導

香港天王郭富城和小22歲的嬌妻方媛結婚2年，婚後接連迎接2個寶貝女兒誕生，讓升格當爸的他每每談起孩子就流露父愛。30日他在香港出席活動，不免被問到是否想趕緊再添個男寶寶，心疼老婆的他表示生男生女無所謂，「現在已經好滿足」。

▲▼郭富城和方媛4月才剛迎接二女兒誕生。（圖／翻攝自IG／郭富城、方媛）

▲郭富城和方媛4月才剛迎接二女兒誕生。（圖／翻攝自IG／郭富城、方媛）

請繼續往下閱讀...

31歲的方媛在2017年生下大女兒Chantelle，今年4月又迎來二女兒，完成老公「三年抱兩」的願望。而進產房陪產的郭富城，也親眼見證了老婆生產時的不易，讓他忍不住感嘆老婆很偉大，「媽媽辛苦了」。

郭富城過去對於嬌妻、愛女一向十分保護，但或許人逢喜事情緒也好，30日郭富城在出席活動時，對於在場媒體詢問的話題，幾乎都大方回答。據港媒《東網》報導，陪產的郭富城力誇老婆偉大，也透露他為女兒剪了臍帶，當時心中的激動「無法用言語表達」，不難感受出他親眼見證新生命誕生的感動。

▲方媛首曬二胎。（圖／翻攝自微博／方媛）

▲方媛日前曬出抱著二女兒的美照。（圖／翻攝自微博／方媛）

當被問到會不會急著再添個兒子？心疼老婆的郭富城則表示暫時不會，想讓老婆好好地先休息一下。他也坦言，生男生女不是最重要的，身體健康才是首要條件，「我不知道有兒子是什麼感覺，但家裡有2個女兒已經好滿足」，一席話把天王私下好爸爸、好老公的形象完全展露無遺。

至於剛生完寶寶不久的方媛，則被發現已迅速回復窈窕，日前也在逛街時PO出試穿照，詢問粉絲：「這個裙子好看嗎？」白色短上衣讓她小露蠻腰，而前開扣的窄裙更是展現了她的細窄骨架，毫無贅肉的完美腰線、美腿讓眾人驚呆，「不是剛生完寶寶嗎？太瘦了啦」、「瘦得也太快了吧」。

▲▼方媛天生擁有纖細好身材，產後1個月就恢復神速，還穿上窄裙。（圖／翻攝自IG／方媛）

▲▼方媛天生擁有纖細好身材，產後1個月就恢復神速，還穿上窄裙。（圖／翻攝自IG／方媛）

▲方媛天生擁有纖細好身材，產後1個月就恢復神速，穿上窄裙。（圖／翻攝自IG／方媛）

40歲陳喬恩「不為結婚而結婚」　霸氣嗆酸民：大家很Care我的年齡！

推薦閱讀

秋瓷炫嫁尪2年「首爾補辦婚宴」　于曉光中＋韓文告白愛妻…甜炸了

秋瓷炫嫁尪2年「首爾補辦婚宴」　于曉光中＋韓文告白愛妻…甜炸了

往生的病人頭七…自動感應門開了又關！　護理師學姐淡定「一句話」鎮住全場

往生的病人頭七…自動感應門開了又關！　護理師學姐淡定「一句話」鎮住全場

結婚5年「雙方家長沒見面」！　過年只回自己家…PAPI醬吐中肯原因

結婚5年「雙方家長沒見面」！　過年只回自己家…PAPI醬吐中肯原因

寵愛豆寵上天！　機身、餐桌全貼滿世勳…「專屬飛機載客3個月」狂炸了

寵愛豆寵上天！　機身、餐桌全貼滿世勳…「專屬飛機載客3個月」狂炸了

徐若瑄飛香港合體「短髮女神」　21年前神凍齡同框照曝光

徐若瑄飛香港合體「短髮女神」　21年前神凍齡同框照曝光

《延禧》純妃劇組突暈倒！「蒼白打點滴」病床照曝光　粉絲心疼：太拼了

《延禧》純妃劇組突暈倒！「蒼白打點滴」病床照曝光　粉絲心疼：太拼了

Ella陪2歲勁寶畫畫！　「藍色圈圈＋咖啡色三角形」…網一秒猜出正解

Ella陪2歲勁寶畫畫！　「藍色圈圈＋咖啡色三角形」…網一秒猜出正解

Ella陪2歲勁寶畫畫！　「藍色圈圈＋咖啡色三角形」…網一秒猜出正解

Ella陪2歲勁寶畫畫！　「藍色圈圈＋咖啡色三角形」…網一秒猜出正解

小12歲尪認「婚後變化大很正常」　談鍾麗緹經痛：少惹她就過了

小12歲尪認「婚後變化大很正常」　談鍾麗緹經痛：少惹她就過了

魏蔓自爆失戀！　愛了16年的他「穩交25歲小女友」…心碎一地：讓我靜靜

魏蔓自爆失戀！　愛了16年的他「穩交25歲小女友」…心碎一地：讓我靜靜

快訊／SJ前預備成員爆輕生　發文告別粉絲：我想休息了，再見！

快訊／SJ前預備成員爆輕生　發文告別粉絲：我想休息了，再見！

《木曜4》五月天特輯「出意外」！　泱泱超自責…當場「崩潰大哭」

《木曜4》五月天特輯「出意外」！　泱泱超自責…當場「崩潰大哭」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

快訊／SJ前預備成員爆輕生　發文告別粉絲：我想休息了，再見！

《木曜4》五月天特輯「出意外」！　泱泱超自責…當場「崩潰大哭」

獨家／宋讚養經紀人收押前專訪　自稱「YG娛樂」在台唯一員工

林志玲過安檢前…停下腳步現暖舉！　44歲「HD照」網看傻：不敢相信

才結婚2年…　小小瑜老公「日本極樂摸摸4辣妹」…她崩潰：幾乎是全裸

板子一抽開⋯熊熊、張立東「嘴對嘴親下去」結果GG了

被爆現身YG社長性招待酒席！　PSY神隱1天認了「世界級韓星」就是他

野生「夯劇女神」素顏搭高鐵！　偷拍乘客…網歪樓「狂盯右下角」：好兇

滴妹「女團出道」破尺度穿激短裙！　辣照直逼根部…網驚：快走光了

Jennie爆「帶頭霸凌Lisa」影片10萬人瘋傳　鐵粉怒舉8鐵證打臉酸民

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

郭富城, 方媛

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 白家綺坐月子出關！親餵母奶「臉圓一圈」求饒：我還沒瘦下來
  2. 安啾親PO「男友視角」露餡了！　照片抓包修圖痕跡
  3. 歐陽妮妮瀏海剪短「瞬間減齡6歲」！　甜笑：大家都說像高中生
  4. 蔡阿嘎尖叫找偶像合照！　「183cm棒壇巨星」想擊掌蔡桃貴…殘酷結果網笑翻
  5. 放浪兄弟AKIRA電影不靠替身僅花2個月練琴　被成員虧氣質不合
  6. 快訊／SJ前預備成員爆輕生　發文告別粉絲：我想休息了，再見！
  7. 《木曜4》五月天特輯「出意外」！　泱泱超自責…當場「崩潰大哭」
  8. 郭富城嬌妻產女1個月「真實身材首現形」！　穿窄裙露蠻腰…網一看驚呆
  9. 飛飛翔翔養了2隻新寵物！黑人公開「搬家紀錄」　范瑋琪傻眼哀號：牠好大
  10. 林意箴當「假球迷」只為接近丁春誠　全靠姊惡補NBA

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366