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謝和弦認了打肉毒進廠保養！　直率萌笑「小臉作弊變尖了」

記者盧薇淩／台北報導

歌手謝和弦去年推出專輯《像水一樣》，該張專輯12首歌都預計拍攝MV，目前已完成11首歌，下個月開始拍攝第12支MV《31歲菜鳥新人》。而近日他趁著空檔，除了勤跑校園與粉絲互動外，愛老婆的他，也陪老婆到醫美整所保養皮膚，更逗趣大方認了打肉毒桿菌維持「緊緻小臉」，直率坦承進廠保養，也笑說：「真的在鏡頭上有臉變小耶！」

▲▼謝和弦認打肉毒維持小臉 。（圖／翻攝IG）

▲謝和弦認打肉毒維持小臉 。（圖／翻攝IG）

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謝和弦日前推出第二張黑膠專輯《不需要裝乖》，去年推出專輯《像水一樣》，近期將開啟專輯中第12首的新歌MV拍攝。最近他除了唱校園之外，也著手籌備創作饒舌歌曲，未來想發行全饒舌專輯，趁著即將到來的忙碌工作，陪著老婆到醫美診所做定期保養，他更大方對《ETtoday星光雲》透露，「其實就是陪老婆去，老婆邀請我打（肉毒），但在鏡頭上真的臉有變小耶！」

▲▼謝和弦認打肉毒維持小臉 。（圖／翻攝IG）

▲謝和弦預計推出全饒舌專輯。（圖／翻攝IG）

謝和弦公開小臉照，笑稱「很久沒自戀一下」，更自嘲「作弊變尖」，大方又直率的發文，讓大批網友看到後笑說：「扣哥真的很作弊，因為實在太童顏了（帥翻！！」、「哥童顏帥臉 」、「阿扣不需要自戀，天生就是高顏值」，但也有眼尖網友說：「扣哥我發現你換耳環了耶！」連耳環換新款都有發現，不愧是死忠鐵粉。

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謝和弦, KT, 老婆

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