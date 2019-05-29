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獨家／喬喬苦讀5科期末考　自認粗心一看「OO題目」就緊張

記者李欣容／台北報導

喬喬（于卉喬）之前經歷母親過世，又因童星的身分受到媒體關注，不少網友心疼她被迫長大，《ETtoday》獨家取得喬喬近況，即將升國中的她，近來正忙著準備期末考，她透露數學是她最緊張的科目，希望考完試能出國旅遊。

▲▼《我們與惡的距離》于卉喬 專訪。（圖／記者張一中攝）

▲喬喬現在認真準備期末考。（圖／資料照，記者張一中攝）

喬喬透過經紀人表示，最近認真準備期末考，這次一共考五科，國語、英文、自然、社會、數學，「我語文方面不差，大部分就是背就好了，社會也是背，最緊張就是數學，因為我數學沒有很好，常常不小心算錯，或是看到沒出現過的題目就會緊張寫錯。」在家爸爸也會教她功課，分享全球議題，也難怪她對社會科很有信心。

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▲▼《我們與惡的距離》于卉喬 專訪。（圖／記者張一中攝）

▲喬喬平時喜歡看課外書。（圖／資料照，記者張一中攝）

除此之外，喬喬也很喜歡看課外讀物，「我從4年級開始就有在看《蘇菲的世界》還有《紙牌的秘密》，那時候只看懂一半，因為是哲學的書，到現在我大部分都可以理解了，但《紙牌的秘密》對我來說比較難，因為更深入一點。」

看累了哲學書，翻開《世界地圖》她難掩興奮，「它裡面是以國家為單位，每一面就是一個國家，有很多插畫是那些國家的文化特色，或是當地美食，剛好跟爸比討論旅遊，但有些國家因為季節的關係就沒有辦法去。」

▲▼ 于卉喬 。（圖／翻攝自Facebook／于卉喬）

▲喬喬假日學騎腳踏車。（圖／翻攝自Facebook／于卉喬）

喬喬的興趣很多，平時也有在學爵士鼓和吉他，假日沒事就會在家練習，「有時候練一練，練到太起勁還會流汗。」最近還積極學騎腳踏車，希望有天能完成環島。

喬喬在《我們與惡的距離》中超齡的演技受到討論，但其實了解了她的日常生活後，不難理解她為什麼這麼成熟懂事，她看的書籍，學的才藝，都是需要耐心和專注力的，等期末考結束，新學期開始後，她將迎接嶄新的國中生活。

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