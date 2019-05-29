畢書盡新專輯簽唱只有一場！　「日期地點公布」絕不加場

記者關韶文／台北報導

睽違兩年，畢書盡推出第六張創作專輯《Be Better》，團隊精心為畢書盡打造出更屬於畢書盡的形象風格，服裝造型上更特別把畢書盡過往的照片穿在身上，結合時尚元素，象徵現在的畢書盡是過往所有的他所堆砌而成的。

經歷了台北小巨蛋、高雄巨蛋以及海外的專場演出後，畢書盡很榮幸地被節目《歌手2019》推選為踢館歌手PK選手，在消化這些挑戰之時也讓畢書盡知道自己想要以及需要補足的地方，與公司討論過後積極安排許多訓練課程，只為了能讓自己有足夠的能力去面對接下來的挑戰。

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▲畢書盡工作滿檔，人氣水漲船高。（圖／老鷹音樂提供）



為了不辜負粉絲們的期待，畢書盡與公司商量過後還是決定協調檔期於6月9日在台北ATT Recharge 8F舉辦「Be Better」全台唯一見面簽唱會，為了不讓活動受天氣影響也避免粉絲日曬雨淋，此次見面會特別舉辦在室內場地，希望把100%的畢書盡留給在場粉絲。

▲▼畢書盡新專輯造型曝光。（圖／老鷹音樂提供）

對於部分粉絲熱烈反應希望能夠加場，對此畢書盡表示：「因為行程的關係，壓縮了新專輯的宣傳活動，感到相當抱歉」他也和粉絲隔空喊話，當天絕對會簽到最後，希望大家還是能來現場支持。