17隻怪獸集結《哥吉拉II怪獸之王》　導演暗示超想拍「哥吉拉V.S.復仇者聯盟」

文/密斯特獨角獸

讓怪獸影迷望穿秋水的《哥吉拉II怪獸之王》終於即將上映,一口氣讓17隻怪獸現身,不只是經典怪獸「哥吉拉」以及他的宿敵「王者基多拉」,另外還有從火山竄出的焰之王者「拉頓」,怪獸之后「摩斯拉」,光想就讓人興奮。

其實導演麥可道格堤原本就是個不折不扣的怪獸迷。

「小時候我爸爸送我的第一個玩具就是哥吉拉,我覺得哥吉拉是我的好朋友。」

也許是因為這樣,麥可道格堤從一開始就對怪獸有著極高程度的熱愛,他曾表示對前一集由蓋瑞艾德華所執導的《哥吉拉》不夠滿意,「人類的戲份太多了,我希望多一點怪獸」,如今由他執導,當然要強調這系列電影的重點,怪獸才是主角,人類只能算是配菜。

麥可做了哪些改變呢?

哥吉拉

哥吉拉是麥可最喜歡的怪獸,他這一回除了向日版一樣增添會發藍光的背鰭,也讓哥吉拉的眼睛會微微發光,更要展現出他的巨大破壞力及靈活度,更強調當哥吉拉施展絕招「原子吐息」時,無論是音效或是特效,都要做到最完美,要讓怪獸迷直呼過癮。

摩斯拉

摩斯拉的翅膀上有一對疑似「眼睛」的記號,在《哥吉拉II怪獸之王》中,這是與哥吉拉相互聯絡的方式。

王者基多拉

King of the Monsters 1964 pic.twitter.com/phNd5pIeWy

作為《哥吉拉II怪獸之王》的反派「王者基多拉」,當然要更有魄力,基多拉在該片中高達521英尺(約158.8公尺),比哥吉拉還高,哥吉拉的身高為393英尺(約119公尺)。

另外在這部電影當中,基多拉雖有三顆頭,但是左右邊比較偏向負責攻擊,地位較為低下,像是攻擊犬,中間的龍頭擁有智慧及領導能力,負責統領基多拉的動作,而在片中的神秘組織「君主」當中,曾有研究壁畫顯示基多拉是「魔鬼」,無情的破壞力讓地球人民都感到恐懼。

另外片中還有一段壁畫顯示出基多拉早在多年之前與哥吉拉戰鬥,暗示兩隻怪獸老早就是宿敵,只是後來雙雙潛入地底,如今復活,才會再度展開大戰。

拉頓

擁有一雙翅膀的拉頓,常被導演麥可戲稱「時常是怪獸電影的邊緣人物」,如今展現他恐怖的破壞力,事實上電影曾希望要讓拉頓像原版電影一樣長滿羽毛,但最後仍放棄這個想法。

以上就是《哥吉拉II怪獸之王》登場的17隻怪獸當中,戲份最多的4隻怪獸,導演麥可一口氣挖掘出許多怪獸還不過癮,他最近竟還突發奇想。

如果讓復仇者聯盟對抗哥吉拉,會怎麼樣呢?

This movie would make the world a better place. pic.twitter.com/ZAHKorHWY6