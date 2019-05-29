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17隻怪獸集結《哥吉拉II怪獸之王》　導演暗示超想拍「哥吉拉V.S.復仇者聯盟」

文／密斯特獨角獸

讓怪獸影迷望穿秋水的《哥吉拉II怪獸之王》終於即將上映，一口氣讓17隻怪獸現身，不只是經典怪獸「哥吉拉」以及他的宿敵「王者基多拉」，另外還有從火山竄出的焰之王者「拉頓」，怪獸之后「摩斯拉」，光想就讓人興奮。

其實導演麥可道格堤原本就是個不折不扣的怪獸迷。

「小時候我爸爸送我的第一個玩具就是哥吉拉，我覺得哥吉拉是我的好朋友。」

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也許是因為這樣，麥可道格堤從一開始就對怪獸有著極高程度的熱愛，他曾表示對前一集由蓋瑞艾德華所執導的《哥吉拉》不夠滿意，「人類的戲份太多了，我希望多一點怪獸」，如今由他執導，當然要強調這系列電影的重點，怪獸才是主角，人類只能算是配菜。

麥可做了哪些改變呢？

哥吉拉

哥吉拉是麥可最喜歡的怪獸，他這一回除了向日版一樣增添會發藍光的背鰭，也讓哥吉拉的眼睛會微微發光，更要展現出他的巨大破壞力及靈活度，更強調當哥吉拉施展絕招「原子吐息」時，無論是音效或是特效，都要做到最完美，要讓怪獸迷直呼過癮。

摩斯拉

摩斯拉的翅膀上有一對疑似「眼睛」的記號，在《哥吉拉II怪獸之王》中，這是與哥吉拉相互聯絡的方式。

王者基多拉

作為《哥吉拉II怪獸之王》的反派「王者基多拉」，當然要更有魄力，基多拉在該片中高達521英尺（約158.8公尺），比哥吉拉還高，哥吉拉的身高為393英尺（約119公尺）。

另外在這部電影當中，基多拉雖有三顆頭，但是左右邊比較偏向負責攻擊，地位較為低下，像是攻擊犬，中間的龍頭擁有智慧及領導能力，負責統領基多拉的動作，而在片中的神秘組織「君主」當中，曾有研究壁畫顯示基多拉是「魔鬼」，無情的破壞力讓地球人民都感到恐懼。

另外片中還有一段壁畫顯示出基多拉早在多年之前與哥吉拉戰鬥，暗示兩隻怪獸老早就是宿敵，只是後來雙雙潛入地底，如今復活，才會再度展開大戰。

拉頓

擁有一雙翅膀的拉頓，常被導演麥可戲稱「時常是怪獸電影的邊緣人物」，如今展現他恐怖的破壞力，事實上電影曾希望要讓拉頓像原版電影一樣長滿羽毛，但最後仍放棄這個想法。

以上就是《哥吉拉II怪獸之王》登場的17隻怪獸當中，戲份最多的4隻怪獸，導演麥可一口氣挖掘出許多怪獸還不過癮，他最近竟還突發奇想。

如果讓復仇者聯盟對抗哥吉拉，會怎麼樣呢？

其實在哥吉拉自己的連載漫畫當中，就曾出現來到紐約與「復仇者聯盟」對打的橋段，當初就連雷神索爾、鋼鐵人及幻視等眾多英雄都難抗衡，然則麥可突然在自己的推特上面分享漫畫封面，還說出這樣的話。

「這世界如果真的有這部電影，會變得更美好。」

 

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密斯特獨角獸, 漫威電影, 哥吉拉, 哥吉拉II怪獸之王, 摩斯拉, 電影, 2019, 王者基多拉

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