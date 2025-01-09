馬天宇開告李明德！　點名全平台帳號要他「賠禮道歉」

記者蔡宜芳／綜合報導

大陸男星李明德連日開砲同劇男主角馬天宇耍大牌，掀起熱烈關注。而馬天宇9日透過工作室正式喊告，直指李明德造謠抹黑，要各大平台公開其真實身份訊息，讓對方賠禮道歉、負起法律責任。

▲馬天宇被李明德連日開砲。（圖／翻攝自微博／馬天宇工作室、李明德）

馬天宇9日透過工作室及律師事務所發出律師函，點名微博用戶「李*德」、抖音用戶「李*德」以及微信用戶「無產演員」，指出對方在網路上公開發布了針對馬天宇的侮辱和誹謗性言論，意圖抹黑和詆毀馬天宇的形象，「上述網路使用者的行為已致使馬天宇先生的社會評價降低，損害了馬天宇先生的個人聲譽，涉嫌嚴重侵犯馬天宇先生的名譽權。」

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為了維護自己的合法權益，馬天宇工作室已經委託律師事務所第一時間對這些涉嫌侵權的言論進行取證保全。律師事務所表示，已經依法向人民法院提起訴訟，要求相關網路平台公布涉案網路用戶的真實身份訊息，「後續，待網路平臺披露相關使用者實名身份資訊後，本律師事務所將繼續受託針對實名主體提起訴訟，要求實名主體依法承擔向馬天宇先生公開賠禮道歉、賠償損失等法律責任。」

▲▼馬天宇開告李明德。（圖／翻攝自微博／馬天宇工作室）

對於馬天宇的律師函，李明德暫未做出回覆，不過，他在9日上午就發文表示，自己再也不會發關於劇組的任何事情，「交給法律，一切判罰結果我獨自承擔！」更強調自己現在只想回歸普通人的生活，「做一個普普通通的，活著的人！靠自己的雙手養活自己！不要再批判我了！我也需要生存，我已經不是『明星』了，我現在是北漂小李！望周知！」

【馬天宇方律師函全文】

根據上海小馬鬧騰影視工作室（以下稱：馬天宇工作室）提供的證據及反映的情況：近期，微博用戶“李*德”（UID：331****353）、抖音用戶“李*德”（抖音號：73***15）、微信用戶“無產****演員”（微信號：Y****boss1229）於相關網路平臺公開發佈針對馬天宇先生的侮辱、誹謗性言論，意在抹黑、詆毀馬天宇先生。上述網路使用者的行為已致使馬天宇先生的社會評價降低，損害了馬天宇先生的個人聲譽，涉嫌嚴重侵犯馬天宇先生的名譽權。

為維護馬天宇先生的合法權益，馬天宇工作室已委託本律師事務所第一時間對上述網路使用者的涉嫌侵權言論進行取證保全。本律師事務所現已受託依法向人民法院提起訴訟，要求相關網路平臺披露涉案網路使用者之實名身份資訊。後續，待網路平臺披露相關使用者實名身份資訊後，本律師事務所將繼續受託針對實名主體提起訴訟，要求實名主體依法承擔向馬天宇先生公開賠禮道歉、賠償損失等法律責任。