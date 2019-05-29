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繼父瞎掰「檢查胸部有沒有硬塊」一直摸！大咖女星遭性侵..媽媽卻不相信

記者李玟儀／綜合報導

知名脫口秀《艾倫秀》主持人艾倫狄珍妮（Ellen DeGeneres）日前跨海挺台灣同婚，近日則是以自身故事鼓勵受性侵女孩勇於為自己發聲，她詳述在15、16歲時繼父的惡行，藉以提醒每一個女孩，「永遠不要讓別人這樣對妳！」

艾倫近日在David Letterman的節目中提起青春期遭到繼父性侵的往事。那時候艾倫的母親被診斷出罹患乳癌，繼父趁著媽媽不在家時，以確認她有沒有腫塊為由，要求「檢查胸部」，從那時候開始，她一次又一次的被侵犯。

▲艾倫揭傷疤，在15、16歲時曾遭繼父性侵。（圖／翻攝自臉書／Ellen DeGeneres）

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當時的艾倫才15、16歲，就算現在的她已經是個很有能力、影響力的大人了，回想起這件事，仍然會自責：「我很氣我自己，因為我太懦弱導致沒有辦法（為自己）挺身而出。」過了這麼多年，她選擇詳細地說出當時的恐怖經過，就是為了提醒每一個女孩，「永遠不要讓別人這樣對妳！」

遺憾的是，艾倫當時不敢告訴母親，直到幾年後終於勇敢說出，但媽媽卻不相信她。她希望藉由自己的故事，可以鼓勵更多受害者勇於站出來，為自己經歷的一切發聲。

只是這個社會有時候很殘酷，艾倫坦言每當看到有受害者把遭侵犯的事情說出來，換來的卻是旁人的否定或是不相信，她會非常憤怒，「女孩子不會無端編造這些故事。」

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關鍵字

艾倫狄珍妮, Ellen DeGeneres, 性侵, 性騷, 艾倫秀, Ellen Show

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