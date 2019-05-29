影／《安娜貝爾回家囉》正式預告！「擺渡人遮眼硬幣」嚇壞網友

記者洪文／綜合報導

《厲陰宅》宇宙電影《安娜貝爾回家囉》（安娜貝爾3，Annabelle Comes Home）正式預告28日推出，這次故事增添許多驚悚橋段，亡魂給擺渡人的遮眼硬幣、安娜貝爾靈界來電，再再都表現出華倫夫婦這一家人日常承受的是什麼樣程度的可怕壓力，不少網友嚇呆：「比《厲陰宅》恐怖！」

▲▼亡魂給擺渡人的遮眼硬幣。（圖／華納兄弟提供）



請繼續往下閱讀...

《安娜貝爾》系列電影源於2013年的《厲陰宅》，除了《厲陰宅》1、2集，《安娜貝爾》1、2集以及去年的新支線《鬼修女》，《安娜貝爾回家囉》已經是該宇宙第6部作品，由溫子仁製片，蓋瑞道格曼擔任導演，這一次華倫夫婦終於要正式參與這個被惡魔附身的恐怖娃娃的故事。

▲▼華倫夫婦開車將安娜貝爾帶回家路途，遇上警察臨檢。（圖／翻攝自Youtube／華納兄弟台灣粉絲俱樂部）



《安娜貝爾回家囉》描述為了不讓安娜貝爾這個被惡魔附身的娃娃再度危害人間，華倫夫婦將親自開車將這個娃娃帶回自己家中，放置於神器室兼私人的靈異博物館內保存。他們很清楚安娜貝爾強大的邪惡力量，慎重其事地請神父淨化並將安娜貝爾安置在玻璃櫃中，成為館內的「收藏品」之一。但是就在某個夜裡，安娜貝爾喚醒了靈異博物館內所有的惡靈，宛如重獲新生的惡靈們將目標放在新的獵物：華倫夫婦10歲的幼女茱蒂與她的朋友們身上。

▲▼茱蒂與她的朋友接到「安娜貝爾靈界來電」。（圖／翻攝自Youtube／華納兄弟台灣粉絲俱樂部）



《厲陰宅》飾演「華倫夫婦」的派翠克威爾森（Patrick Wilson）、薇拉法蜜嘉（Vera Farmiga）將第一次出現在《安娜貝爾回家囉》中，這也是這兩位惡魔學與巫術顧問第一次出現在《安娜貝爾》的系列電影中，然而2人似乎不會是該片最核心的角色，反而華倫夫婦的女兒茱蒂才可能是關鍵。

▲▼靈異博物館邪靈傾巢而出。（圖／翻攝自Youtube／華納兄弟台灣粉絲俱樂部）



而在《安娜貝爾回家囉》飾演茱蒂的，並非沿用《厲陰宅》系列14歲的史特琳傑林斯（Sterling Jerins），而是近期在電影《天才的禮物》、《驚奇隊長》有精湛表現的12歲童星麥肯娜葛瑞絲（Mckenna Grace），其他演出陣容包括《野蠻遊戲：瘋狂叢林》麥迪森伊斯曼飾演「茱蒂褓母」瑪莉艾倫、凱蒂薩里曼飾演「瑪莉友人」丹妮拉。

《安娜貝爾回家囉》將於6月25日周二晚場起全台上映。