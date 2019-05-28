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瑞莎「我要投票」首投獻台灣！　大讚同婚法上路：身在這裡很驕傲

記者林彥君／台北報導

來自烏克蘭的瑞莎今（28日）出席波力媚乳房美學發佈會，瑞莎今年拿到台灣身分證，她透露之前在烏克蘭時，因為剛好有工作出國，所以都沒有投票，明年總統大選將是她第一次投票。瑞莎最近都會關心政治新聞，為投票做準備，瑞莎強調：「明年國外的工作我都不接，我要投票！我一定要，這是我的責任。」

▲▼ 瑞莎。（圖／記者林彥君攝）

▲ 瑞莎近期關注選舉新聞。（圖／記者林彥君攝）

瑞莎近期教學生韻律體操，平時也會游泳、瑜珈及拳擊維持健康，她對新總統有期待，「希望新的總統可以讓台灣人敢有孩子，台灣很好，但最近常聽到有人說養不起孩子，因為經濟狀況不敢生，因為我在教體育，也希望新總統可以關注體育。」

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▲▼ 瑞莎。（圖／記者林彥君攝）

▲瑞莎明年將首投。（圖／記者林彥君攝）

瑞莎也關注生活議題，談到日前看到同婚法通過時非常開心，「很驕傲，身在這邊，有點不敢相信，真的太棒了！愛不能限制，覺得我們很Lucky可以住在這個地方，很自由。」瑞莎說身邊有同志朋友，不過目前朋友還沒有去登記。

▲▼瑞莎。（圖／WOH沃醫學提供）

▲瑞莎擔任活動大使。（圖／WOH沃醫學提供）

瑞莎在活動中擔任美麗大使，瑞莎分享平時洗完澡會塗抹乳液、按摩胸部，讓胸型Up Up，害羞說老公之前會幫她按摩胸部，近期因照顧2歲的女兒太累，老公晚上9點就上床睡覺。瑞莎透露，之前在餵母乳時，胸部C罩杯升級到E，不過瑞莎不喜歡胸部太大，「當時很不好意思，還會刻意穿緊的內衣。」


 

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