私密處除毛「容易感染性病」！　醫生：機率比一般人高8成

記者阮巧雯／綜合報導

電視節目邀請已經當爸媽的藝人們，常常面對小孩們十萬個為什麼轟炸，他們必須是個熟知基本常識的生活智慧王，節目中就討論到女生哪種私密習慣，會較容易增加性病罹患率。

星媽Julie被問到，私密處除毛、使用衛生棉條，和裸睡，這三個為現代女性最常見私密習慣中，哪一個最容易增加性病罹患風險，Julie跟同樣是參賽者的醫師王祚軒都認為是「使用衛生棉條」，認為把毛除掉反而比較衛生，但正確解答卻是「私密處除毛」。

▲Julie認為棉條直接接觸體內較容易感染性病。（圖／翻攝自全民星攻略YouTube）

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美國研究指出，有私密處除毛習慣的女性比一般人多8成感染性病的風險，原因在於，不論除毛時使用哪種器具或方式，就算不使用刀刃類工具除毛，而是使用在歐美國家盛行可以整片撕下的「蜜蠟除毛」，都會造成私密處微小的撕裂傷。

▲除毛一定會造成細微傷口所以容易感染。（圖／翻攝自全民星攻略YouTube）

隨著傷口出現容易感染細菌，如果又發生性行為，就會增加性病感染率。而有些人覺得私密處除毛可以提高性致，而且現在除毛已是眾多女性愛美趨勢，對此醫生就建議，如果一定要除毛，頻率不要太高，或是除毛後幾天先不要發生性行為，這樣就可以降低感染性病感染率。

▲醫生建議除毛頻率不要太高或是除完馬上發生性行為。（圖／翻攝自全民星攻略YouTube）

▼私處除毛較容易感染性病。（影片取自YouTube，如遭刪除請見諒）