「滴血認親」攏是假的！　吃藥配茶？5專家親解老祖宗智慧迷思

記者阮巧雯／綜合報導

以前老祖宗的智慧到底是不是真的，像是螃蟹不能和橘子柿子一起吃，或是灑狗血情節「滴血認親」。電視節目《小明星大跟班》請來醫師專家一起討論，得出雖然有些老祖宗智慧是不正確的，但幾點專家卻一致「舉圈」表示認同。

一定會出現在每本農民曆裡的「食物相剋中毒圖解」，告訴大家哪些食物絕對不能一起吃，其中最廣為人知的就是「螃蟹不能配柑橘類水果食用」，因蝦子毛蟹不能跟維生素C結合，否則會砷中毒出現癱軟現象，但營養師卻表示這兩種砷是不一樣的，因此不會有這種問題。

▲螃蟹與柑橘類水果結合的砷與造成人體有害的砷不同。（圖／翻攝自《小明星大跟班》YouTube）

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再來是「螃蟹配柿子」也是民眾從小被告知禁忌組合之一，老一輩認為柿子裡的單寧酸，要是與（螃蟹的）蛋白質結合會中毒。但營養師解釋這樣組合所產生的量，不會大到造成拉肚子，表示：「以農民曆來說的話有點太過份了。」

▲營養師表示螃蟹與柿子產生物質的量不會大到造成中毒現象。（圖／翻攝自《小明星大跟班》YouTube）

再來就是常常出現在電影情節裡的「滴血認親」，在場專家是一致否認，醫師表示血滴到水中的那一瞬間早就破了，因此血球會散掉根本無法混在一起。而就算是不加水直接將兩滴血滴在一起，血只會凝固並不會相融。更指出因各血型具有各自的抗體與抗原，這就是血不會相融的原因，這也是有時為什麼捐血會指定血型，所以滴血認親只能評估血型是否一樣而已。

▲醫師表示「滴血」只能確認血型是否一樣並不能看出血緣關係。（圖／翻攝自《小明星大跟班》YouTube）

而現場醫師專家一致「舉圈」表示認同的是「吃藥不可以配茶」，因為茶裡面會有茶多酚及咖啡因，這會影響藥性，幫助藥效變得更明顯，有些人甚至會出現心悸症狀。最後，精神科醫師更提醒有失眠症狀的患者，絕對不能喝酒配安眠藥。

▲醫師專家一致「舉圈」表示吃藥盡量不要搭配白開水以外的液體。（圖／翻攝自《小明星大跟班》YouTube）

▼《小明星大跟班》探討老祖宗的智慧到底是不是正確的。影片來源：YouTube／小明星大跟班，如被移除請見諒。

