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李宗盛懂玩！　超狂飆RAP「小李有嘻哈」

記者蔡琛儀／台北報導

睽違四年，李宗盛2019｢有歌之年」巡迴演唱會首場於5月24日在蘇州、5月26日在紹興深情開唱，當他唱到《那麽愛你為什麽》時，他跟歌迷幽默介紹「小李有嘻哈」，自己很早以前就寫過RAP，並特別演繹歌曲裡的RAP部分，有別於他過去的形象和風格，相當逗趣。

▲▼李宗盛。（圖／相信音樂提供）

▲▼李宗盛今年展開全新巡演。（圖／相信音樂提供）

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▲▼李宗盛。（圖／相信音樂提供）

李宗盛選唱近30首具有劃時代意義的經典代表作，開場選唱自己首張個人專輯中的《開場白》、《生命中的精靈》、《寂寞難耐》帶領歌迷穿越時光長廊，並親切的和歌迷打招呼：「大家好，小李來看你們了，認識這麽久了，終於跟大家見面了。」隨後李宗盛又接連為大家帶來《飛》、《七點鐘》、《最愛》，笑稱當時的自己作詞功力尚未被認可，就有機會為齊豫、潘越雲等巨星作曲。他也帶領歌迷回顧1989年至2000年之間，每一年所對應的最具代表性的作品，包括《夢醒時分》、《我終於失去了你》、《漂洋過海來看你》。

在唱完他為前妻林憶蓮所創作的《為你我受冷風吹》之後，李宗盛跟台下歌迷講述這首歌裡的六字故事「緣盡仍留慈悲」，分享自己的人生感悟：「當你碰到人生挫敗的時候，要把它變成人生的資產而不是困境，你失去什麽，你要想方設法領悟一些什麽。」李宗盛將《山丘》、《新寫的舊歌》作為壓軸，由於不願見到分別的場面，音樂還沒停歇，李宗盛就轉身匆匆離開舞台，但在歌迷聲聲「安可」之下，他又回到台上，一連用《鬼迷心竅》與《凡人歌》跟大家說再見。

▲▼李宗盛。（圖／相信音樂提供）

▲▼李宗盛今年展開全新巡演。（圖／相信音樂提供）

▲▼李宗盛。（圖／相信音樂提供）

李宗盛接下來將前往合肥、鎮江、呼和浩特、青島、鞍山、哈爾濱、佛山、深圳、石家莊、鄭州、泉州、昆明、長沙等地，外界關心是否會唱回台灣，對此他所屬相信音樂則表示：「這次『有歌之年』巡演的規劃就是去上一次巡演時沒有去過的城市，會再看看之後是否有機會延伸。」未把話說死。

▲▼李宗盛。（圖／相信音樂提供）

▲李宗盛愛徒李劍青擔任嘉賓。（圖／相信音樂提供）

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