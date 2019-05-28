專挑晚餐時間！陳彥博狂傳「噁心照片」 　Janet嚇壞：想吐

記者洪文／台北報導

台灣紀錄片《出發》以超馬運動員陳彥博為主角，說出他在嚴寒極地和酷熱沙漠比賽完成夢想的故事。該片27日晚間舉行首映會，好友Janet當場爆料：「彥博常常在跑馬拉松的過程，傳腳皮跟腳指甲斷裂的照片給我們，很常在晚餐時間收到，真的很噁，害我都很想吐。」

▲導演黃茂森、陳彥博、乱彈阿翔、黃子佼、Janet謝怡芬、郭泓志、大霈李霈瑜、卜學亮。（圖／記者李毓康攝）



對於Janet爆出陳彥博指甲斷裂照片的習慣，同樣出席首映的卜學亮和大霈笑說也有收過，更直呼「他是個瘋子」，雖然收到當下覺得噁心，想一想滿感動的，「他是為了夢想做這件事！」

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▲Janet謝怡芬。（圖／記者李毓康攝）



《出發》導演黃茂森笑說，一開始並不認識陳彥博，直到在電視上看到他，發現他是「瘋子」跟自己很像，於是主動打電話接洽，結果一度還被對方誤以為是詐騙。

▲導演黃茂森、陳彥博、乱彈阿翔。（圖／記者李毓康攝）



拍片過程當中，導演黃茂森有次在南極與一群超馬選手待在船上，感動不已，「我感受到世界很大，但每個人對於夢想都好接近，帶給我好大的感動，希望大家看完電影把夢想傳到心裡面去。」

《出發》將於5月31日在台上映。