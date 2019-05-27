獨家／徐若瑄3年取得「MBA學位」　6/1出席世新畢業典禮

記者洪文／台北報導

女神徐若瑄2016年以「第10名正取」成績，考進世新大學上海境外碩士在職專班，如今努力攻讀3年，順利取得碩士學位。校方向《ETtoday》證實，她將在6月1日晚間6點參加畢業典禮，將上台領取畢業證書。

▲徐若瑄苦讀3年，順利取得MBA學位。（圖／資料照／記者季相儒攝）



世新大學公共事務室公關向《ETtoday》表示，徐若瑄將在6月1日晚間6點參加畢業典禮，將上台領取畢業證書，不過並不會上台致詞，校方聯繫她時，僅透露會告知媒體，她沒有任何額外特殊要求，相當親民。

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徐若瑄2015年8月生下兒子小V寶（Dalton）從美麗人妻升格幸福人母，她產後兼顧家庭也漸漸重返職場工作，不過除了最強人母，她在2016年考上世新大學上海學院MBA上海境外碩士在職專班。

▲徐若瑄前一陣子得知以《人面魚：紅衣小女孩外傳》入圍台北電影獎影后素顏爆哭。（圖／經紀人提供）



據悉，徐若瑄一個月飛一次上海，3年來陸續拍攝《人面魚：紅衣小女孩外傳》、《孤味》、HBO影集《獵夢特工》等作品，她同時顧家、顧工作又要顧學業，蠟燭三頭燒卻非常快樂，如今努力攻讀3年順利取得碩士學位。

44歲的徐若瑄出道至今已經29年，雖然事業成功，但卻一直很遺憾沒有機會把書念完，她的經紀人先前表示她產後努力讀書，也因為有朋友跟她一起考取上海學院MBA所以相當有動力，才如願考上學位。