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許效舜披博士袍「很拍謝」　開課200人搶報名...他惦記「阿嬤一句話」

記者林彥君／台北報導

許效舜曾在開南大學資訊傳播系教表演課一年，後來因腳傷休養暫停，他日前參加該校健康照護管理學院撥穗典禮，在典禮中，校方準備一套訂製的博士袍送給他，並聘他為榮譽技術教授，讓事前不知情的許效舜受寵若驚，謙虛地說：「我擔當不起，到現在回想起來都覺得很拍謝！」

▲▼許效舜穿博士袍。（圖／翻攝自Facebook／許效舜的筍絲團）

▲許效舜（右）穿上博士袍。（圖／翻攝自Facebook／許效舜的筍絲團）

許效舜回憶，當時看到博士袍嚇了一跳，不好意思的說，要穿上博士袍絕對是有貢獻、讀很多書。但學校認為他熱愛表演，也喜歡和學生互動，在學校教學表演課程及指導拍微電影，因他教課有熱誠，他的學生在畢業後反饋學校，所以學校才會準備這次的驚喜。

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▲▼許效舜。（圖／翻攝自Facebook／許效舜的筍絲團）

▲許效舜在台上演講勉勵學生。（圖／翻攝自Facebook／許效舜的筍絲團）

許效舜想起阿嬤曾對他說過的話，「我阿嬤去年在人生中畢業，阿嬤和要我在教課時好好跟人講話，她提醒我『學生是有繳學費的』。」許效舜很享受也很珍惜和學生互動的時光，也因為親和力十足，一堂課約80人，他的課來了200位學生報名，讓他只好忍痛「割捨」。

許效舜將在暑假返回學校教課，也將要攻讀健康照護管理學程，他想到在10年前主持《瘋神無雙》至今，加上主持近9年的《超級夜總會》，節目穩定，讓他很感恩，「老天爺很疼愛我！」

▲▼許效舜穿博士袍。（圖／翻攝自Facebook／許效舜的筍絲團）

▲許效舜穿上博士袍。（圖／翻攝自Facebook／許效舜的筍絲團）
 

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