熱狗鏡頭前認：我超廢還是渣男！女友網上X北「不管我尊嚴」

記者盧薇淩／台北報導

「MC HotDog」熱狗6月5日將推出全新個人專輯《廢物》，睽違7年再度發片，他坦言是因工作忙碌，加上照顧小孩，創作時間被瓜分才一直延宕。不過問起現實生活中的「廢物」事蹟，他笑說：「我真的超廢！我女朋友一天到晚在網路上靠北我是廢物，完全不顧慮我的尊嚴，但我覺得敢叫自己廢物很特別。」他說自己「能躺就不坐」，貫徹「廢物男友」的中心思想，受訪時還對著鏡頭喊：「我真的超廢！何止廢，就是渣男！」

▲熱狗推出新專輯《廢物》。（圖／記者黃君瑋攝）

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熱狗和女友穩定交往10年，去年誕下1個女兒，但始終還沒結婚，女友時常在社群上分享和熱狗的私下互動，毫不避諱談論真實生活。熱狗提到自己被女友罵「廢物」，坦言有時女友會抱怨不帶她出門旅遊，他無奈喊：「明明去年才剛出國，過沒幾個月又說要出去，我很忙啊又不是閒閒沒事幹。」他更問現場男性記者：「是不是？女生超莫名奇妙。」但也把自己「廢物」本色融入專輯中，呈現最真實的自己。

熱狗睽違7年再發片，被問兄弟本色是否再合體演出？他說：「我覺得有機會，反正頑童也解散了。」一旁工作人員急忙解釋是「單飛不解散」，他笑說：「對，單飛不解散，都搞這種文字遊戲」，直率回應惹人噴笑。

▲熱狗自認是廢物更是渣男 。（圖／記者黃君瑋攝）

身為台灣嘻哈始祖級人物，見到嘻哈文化越來越受重視，進而在金曲獎大放異彩，熱狗表達開心，「十幾年前，大家說嘻哈、說唱很冷門、是小眾，時至今日嘻哈氣氛都起來了，以前就是大支、熱狗，現在越來越多，熊仔、頑童、玖壹壹、BR、高爾宣等等很多各種莫名奇妙的，百家爭鳴，有這種成績很好。」

日前頑童瘦子分享《廢物》專輯，自嘲自己的作品是廢物，熱狗說：「他客氣了，他非常有實力、很全能，近期在音樂中加了很多旋律，但他說唱、押韻是非常有sense、技巧跟特別的，他是幫我抬轎啦。」熱狗將於6/23台北、6/29台中和7/6高雄舉行「廢慾清」演唱會，他透露以前還沒變聲前都唱費玉清，訪問時難得開口演唱《你是我永遠的鄉愁》，唱完後說：「可以唱的啦，我是ok的！」現場一陣笑聲。

▲熱狗在電台「選妃」 。（圖／記者黃君瑋攝）