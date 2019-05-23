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唐葳懷孕6個月「逆天筷子腿」超驚人！　睡袍滑開…底下風光辣翻

記者李湘文／綜合報導

《大學生了沒》出身的部落客唐葳已結婚3年，情人節宣布肚子裡有了寶寶，即將在8月迎接兒子誕生。趁著還能自由玩的時候，她在5月跟家人到歐洲旅行，拍下許多美美的照片，透過巧妙的服裝搭配和pose，讓自己拍起來完全不像孕婦，尤其一雙美腿還是又細又好看，令粉絲大呼實在不科學。

▲唐葳懷孕6個月還有美腿。（圖／翻攝自唐葳Instagram）

▲唐葳跟家人到歐洲旅遊。（圖／翻攝自唐葳Instagram）

唐葳有豐富的外拍經驗，這回去歐洲雖然沒帶攝影師隨行，但因為擅長set場景、挑角度、擺pose，就算只是請家人幫忙拍照，拍出來的照片依然一張張都像畫報，顯得時尚感十足。她的穿著也以大衣、洋裝為主，巧妙把孕肚藏起來，加上本來孕期就胖得不多，讓人看不出其實8月就要生產。

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▲唐葳懷孕6個月還有美腿。（圖／翻攝自唐葳Instagram）

▲唐葳懷孕6個月還有美腿。（圖／翻攝自唐葳Instagram）

▲唐葳懷孕6個月還有美腿。（圖／翻攝自唐葳Instagram）

▲唐葳在巴黎拍下美照。（圖／翻攝自唐葳Instagram）

其中，唐葳分享在巴黎飯店拍的照片，穿著白色睡袍坐在房間陽台，背景就是壯麗的凱旋門，加上一頓悠閒豐盛的早餐，別有一番詩情畫意。她勾起腳拍照，睡袍下擺便順勢滑開，露出一雙又長又直的美腿，漂亮線條從大腿延伸到腳尖，令粉絲感嘆「太美不合理」、「怎麼有這麼逆天的孕婦」。

▲唐葳懷孕6個月還有美腿。（圖／翻攝自唐葳Instagram）

▲唐葳懷孕6個月還有美腿。（圖／翻攝自唐葳Instagram）

▲唐葳懷孕6個月還有細瘦美腿。（圖／翻攝自唐葳Instagram）

事實上，唐葳一直把體重控制得很好，尤其1月到4月這段期間，產檢量體重都毫無增加，主要是因為吃得營養但清淡，而且懷孕後還是持續運動，包括瑜珈、重訓和一點有氧運動，也會利用工作機會外出走走，讓自己保持愉快心情，當一個健康又有活力的孕婦。

▲唐葳懷孕6個月還有美腿。（圖／翻攝自唐葳Instagram）

▲唐葳懷孕後仍持續運動。（圖／翻攝自唐葳Instagram）

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