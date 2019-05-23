大S沒戲拍…被邀演「王大陸的媽媽」　小S安慰超勵志…被阿雅一句話破功！

記者陳芊秀／綜合報導

女星大S（徐熙媛）和妹妹小S（徐熙娣），以及阿雅（柳翰雅）、范曉萱參加陸綜《我們是真正的朋友》，4人合體聊天百無禁忌。她在最新一期大嘆沒戲演，更透露有一次被邀約「演王大陸的媽媽」，瞬間眾人氣氛凍結。

▲大S感嘆沒戲演。（圖／翻攝自微博）

大S原本強調「外表只是皮囊」，隨即被阿雅、小S吐槽「那妳為什麼要減肥」，為此冷回「減肥是為了要健康、要工作」。她聽到小S建議「也可以做個很會演戲的胖子啊」，更是爆氣嗆「妳有病啊」，接著話題轉到聊歲數，雖然妹妹說「數字不代表什麼」，仍感嘆「我就沒有戲演啦，他們都是找我去演誰的媽媽、誰的媽媽，最大的是去演王大陸的媽媽耶，妳不覺得太誇張嗎？」

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▲大S爆料被邀演「王大陸的媽媽」。（圖／翻攝自微博）

小S見姊姊大S神情失落，安慰說：「我跟妳講，真正的演員妳不該有這種想法，妳知道很多媽媽都得獎耶」，這句話似乎讓姊姊眼睛一亮，又被阿雅好奇追問「像是？」她頓了數秒回答「我一時想不起來」，瞬間笑出來，原本的勵志氣氛又全垮了，姊姊頓時也翻了白眼。

▲小S勸姊姊大S：「妳不該有這種想法。」（圖／翻攝自微博）

▲小S：「很多媽媽都得獎。」（圖／翻攝自微博）

▲阿雅好奇追問：「像是？」（圖／翻攝自微博）

▲小S：「我一時想不起來。」笑噴破功啦。（圖／翻攝自微博）

►大S爆料被邀演王大陸的媽媽。（影片連結請按此）