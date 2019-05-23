阿嬌爆分居賴弘國…遭酸「婚結得不值」　密友揭婚姻現況！

記者陳芊秀／綜合報導

香港女星鍾欣潼（阿嬌）驚爆婚後分居！她2018年和「醫界王陽明」賴弘國結婚，近日被陸媒爆料，和老公婚後過得不幸福，而且處於分居狀態，加上生活拮据，為此頻繁外出接活動等，還被批評「婚結得不值。」

▲鍾欣潼、賴弘國被爆分居，被酸：「婚結得不值。」（圖／翻攝自IG／賴弘國）

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據騰訊新聞《一線》報導，有資深娛樂記者爆料：「阿嬌與賴弘國結婚後並不幸福，婚後兩人沒有買房，一直租房子住，並且處於分居狀態。」此外，鍾欣潼被爆生活拮据，頻繁接活動演出，包括酒會、大樓剪綵、商場開業等小活動都參加，老公則是約名媛喝下午茶、和友人聚餐等。

▲阿嬌、賴弘國被爆分居，生活拮据頻繁接活動。（圖／翻攝自微博／騰訊娛樂）

分居謠言傳開，網友更聯想到鍾欣潼上大S節目時，透露兩人相處情況，「我有時候買東西，會看我旁邊那個人的眼神，因為他有說過，妳買包不看價錢。」她原本認為錢是自己的，想買什麼就買，現在則顧慮老公感受，另外再提到個性不愛吵架，見老公有小情緒的話，會去哄男方避免吵架，節目播出後，曾被網友心疼「有必要這麼卑微嗎？」

▲鍾欣潼上大S節目，透露買包會注意旁邊人的眼神。（圖／翻攝自節目截圖）

鍾欣潼友人第一時間就打臉分居謠言，驚訝說：「沒有啊，他們感情很好的呀」，同時回應雙方只是各自有工作，「阿嬌的工作主要在香港，賴弘國的工作主要在台灣，但是Michael（賴弘國）也一直去香港，阿嬌也一直去台灣。」此外，鍾欣潼經紀公司的工作人員也表示，「不是事實的不回應，謝謝關心。」

此外，鍾欣潼婚後生活拮据的傳言也被質疑，其實她在香港，已經持有3000多萬港幣（約台幣1.1億元）的豪宅，而且結婚時，獲得經紀公司老闆楊受成贈送750萬港幣（約台幣2980萬元）的上海豪宅當賀禮，還有演唱會巡演、參加實境節目的酬勞，光是2018年的年收就逼近2000萬港幣（約台幣8000萬），身價驚人。