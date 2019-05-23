張棟樑著迷語音訊息　來電顯示「Dad」就知：帳單沒繳

記者李欣容／台北報導

張棟樑在《一千個晚安》中飾演程諾，劇中和父親關係不好，又有個神經質媽媽，但私下他和爸媽相處融洽，現在爸媽退休，他負責家中大小開銷，和媽媽關係緊密，和爸爸屬於有愛不會說出口類型，熱愛用語音訊息功能的他，爆料每次接到爸爸電話，就知道「有帳單忘了繳」。

▲張棟樑人在馬來西亞，仍關心《一千個晚安》收視 。（圖／翻攝自Facebook／Nicholas Teo 張棟樑）

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張棟樑稱和爸爸的感情算是「有默契」的類型，拍拍肩膀就懂得彼此在想什麼，和媽媽倒是很有話聊，「我知道媽媽會轉述給爸爸聽，那就是爸爸的關心了，如果爸爸打電話給我，我就知道...他應該是要跟我講錢的東西。」

▲張棟樑喜歡用語新訊息。（圖／翻攝自Facebook／Nicholas Teo 張棟樑）

張棟樑忍不住嘴角笑意，解釋，「他幫我很多啦，跟我拿錢都是處理我的事情，提醒我有帳單要繳，家是他們在住，本來就是我要照顧他們，所以看到爸爸打來，應該就是我忘了什麼。」

張棟樑自認是3C產品愛用者，依賴語音訊息功能，「我現在講電話會不自在欸，現在大家都訊息、語音，我想好我要講什麼之後錄給你，或是我準備好了才聽，不用馬上反應。」

他認為這並非壞事，「有時候用what's app call再清楚都會lag，我覺得這樣聊天很有壓力欸，每通電話好像都在跟我媽吵架一樣，不如用語音可以好好講。」



▲張棟樑父母已退休，現在由他照顧家裡。（圖／資料照，記者林敬旻攝）