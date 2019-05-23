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AOA智珉爆瘦疑似厭食症！資深前輩關心：你很辛苦吧？

記者吳孟庭／綜合報導

南韓女團AOA成員智珉雖然個子嬌小，但原本身材凹凸有致，有著健康活力美感，但近來被發現她突然爆瘦，四肢瘦成皮包骨，臉型也變得細長，過於纖細的體態被懷疑是否得了厭食症，在網路掀起討論。

▲AOA智珉爆瘦疑似厭食症！資深前輩關心：你很辛苦吧？。（圖／翻攝自智珉IG）

▲AOA智珉爆瘦，被網友猜測是否得了厭食症。（圖／翻攝自智珉IG）

智珉在最近更新的照片中，穿著牛仔褲與露肚上衣，開心對鏡頭露齒大笑，似乎沒有被外界對她身材的輿論給影響，不過對比過往照片，她的確瘦到一個不像話。

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在近期幾張照片，她吃著冰淇淋坐在英國街頭，臉頰明顯凹陷沒肉，引起粉絲擔心「健康不會是出問題了吧？」，連知名女主持人宋恩伊（송은이）都在底下留言：「很辛苦嗎？」為她感到擔心，網路也開始傳出智珉罹患厭食症的可能性。

▲AOA智珉爆瘦疑似厭食症！資深前輩關心：你很辛苦吧？。（圖／翻攝自智珉IG）

▲宋恩伊也來關心：你很辛苦吧？。（圖／翻攝自智珉IG）

就有網友留言表示，「真的看起來非常像厭食症患者啊，越來越乾瘦了。」也有人留言，「厭食症的人常常不覺得自己已經不健康了」、「看上去真的很像生病」，不過對此智珉的經紀公司FNC娛樂否認謠言，並傳達「沒有任何健康上的異常」。

▲她是AOA智珉？爆瘦凹臉變成另一個人。（圖／翻攝自智珉IG）

▲▼智珉最近過瘦的樣子引起討論。（圖／翻攝自智珉IG）

▲她是AOA智珉？爆瘦凹臉變成另一個人。（圖／翻攝自智珉IG）

而AOA目前又有一名成員珉娥確定退團，其餘5人包含智珉、酉奈、惠晶、雪炫與澯美都完成了續約，但短期內將會以個人活動為主，公司尚未公布有任何團體回歸的計畫。

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