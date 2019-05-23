2019還在聽！　梁文音新翻唱兩首「超級經典」掀粉絲熱議

記者關韶文／台北報導

梁文音翻唱歌《那女孩對我說》近日更傳捷報，分別榮登兩大KTV點唱排行榜冠軍，讓文音開心地說不出話：「謝謝，不知道該說什麼了」最後破涕微笑邀請大家26日一起參加演唱會！近期他也將打鐵也趁熱推出《藍色眼睛》、《冷水澡》。

梁文音和金曲獎最佳樂團的麋先生 Mixer首次合作，翻唱千禧年代抒情搖滾不敗代表《藍色眼睛》；前奏一下，就知道2019年的版本有多麼的不同，文音用從沒嘗試過的呢喃歌唱口吻，娓娓道出歌裡那份尋求愛，卻無法確定的心情。文音一開始得知要和麋先生合作時，便顯出期待的表情說：「聽過他們的歌，知道他們年紀很輕，很期待與他們的合作，我自己車上也會放他們的歌來聽。」

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▲▼梁文音合作麋先生一同翻唱。（圖／環球音樂提供）

對於翻唱經典抒情搖滾情歌《藍色眼睛》，回說：「這太熟悉了，經典到不行。」更說自己每次唱這首都會帶點少女情懷，讓人回想到當年下課的練團時間，團員們一個個湊錢租一小時幾百塊的練團室的時候，說雖然當時練團室超簡陋，沒冷氣、沒隔音設備，但回想起來是她人生中最快樂的時光。

梁文音《#2019還在玩》全新單曲《藍色眼睛》、《冷水澡》24日數位上架，希望這次的搖滾經典翻玩，能玩出歌曲的新態度、激醒大家心中的rock star！而全新翻唱歌曲這次是否也會在《#2019還在聽》期間限定演唱會上演唱，文音則對歌迷賣關子，「希望到時候大家來聽就知道啦。」