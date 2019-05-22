Sandy遭《小明星》男星嗆「關妳屁事」　憲哥出馬一個問句擺平！

記者張筱涵／綜合報導

《小明星大跟班》日前邀請到謝忻、賈斯汀、小百合、麻努、妲夏、賀少俠來談外國人的想法，以及一些外國人不理解台灣人的部分。其中美國人賈斯汀就說台灣人超愛用星座定義一個人的個性，每次交新朋友就會被問：「你是什麼星座的？」

賈斯汀說每次認識新的台灣朋友就會被問星座，最不能理解的是還會因此被定義個性，可是他不認為這世界上就只有12種性格：「星座沒有用！我是3月10日生，算是雙魚座，每次聽到雙魚座就說『你們好花心喔！很愛作夢』。」

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▲賈斯汀受不了台灣人愛用星座分析個性。（圖／翻攝自我愛小明星大跟班YouTube）

講到這裡，Sandy就反駁說星座看個性很準：「你們就是（花心）啊！你看你交過幾個女朋友！還有雙魚座情緒化！」結果被對方比著放屁手勢嗆「關妳屁事」。賈斯汀接續又提出一個論點，星座被創造的時候星空的相對位置跟現在是不一樣的，雙魚座變成是3月11日後出生的人，因此他變成水瓶座，堅持用星座分析個性是完全不準的！

▲Sandy說賈斯汀花心被嗆。（圖／翻攝自我愛小明星大跟班YouTube）

但這次不只被Sandy說「水瓶座很像你啊！瘋子」，憲哥（吳宗憲）也跟著加入問「全世界最聰明的星座是什麼星座？」一聽到賈斯汀回答水瓶座就淡定說道：「有沒有看到！沒有一次例外！只有水瓶座會講自己是全世界最聰明的星座！」父女聯手讓賈斯汀瞬間說不出話來。

▲吳宗憲幫女兒一起反擊賈斯汀。（圖／翻攝自我愛小明星大跟班YouTube）

▼【完整版】哪個國家的人最不會聊天？外國藝人尬聊行徑大公開！2019.05.20小明星大跟班。（影片／取自我愛小明星大跟班YouTube，如遭刪除請見諒）