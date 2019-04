堅強又有正義感！這些歌手唱出牡羊座直率、大膽和衝動

文/Daniel C.

KKBOX推出全新「西洋星座專欄」,帶你認識每個星座中重要的歌手和他們的個性特質!時序來到了乍暖還寒、變化莫測的春天,就是屬於我們牡羊座的時節了。講到牡羊座,最能夠代表他們的名詞就是「堅強」兩個字了吧,不論做什麼事情,都有極強的執行力,充滿正義感,能夠做一個襯職的領導者,以自己的行動去影響周遭的人。墨守陳規,固守規則的風格他們沒有興趣,勇於開創,走在時代尖端,才是牡羊座歌手們真正擁有的特質,領軍音樂圈開創屬於自己的巨大王國。

少來惹我:好勝心永遠高人一等

Mariah Carey, Shawni - A No No(Remix)

生日:03月27日

After everything I already been through I can't waste no time, pay no 'tention to you.(在經歷這一切不堪之後,我完全不想浪費時間和精力在你身上。) 請繼續往下閱讀...

瑪莉亞凱莉(Mariah Carey)出道近30年,天后級的身份仍然無可動搖,除了是告示牌成績的女性紀錄保持人外(18首冠軍單曲),向來以講話直率出名、大展Diva風範的她,絕對是牡羊座的代表之一!最新單曲〈A No No〉講述瑪莉亞堅決自身立場,就是要跟討厭的人切八段。

無論瑪莉亞指的是與自己前經紀人的糾葛,還是與前男友感情的統整,這位傳奇花蝴蝶展現了牡羊座好強、坦承表達意見的豁達,把自己滿腔不滿的情緒轉化為音樂寫成歌曲,之後更找來饒舌女伶Shawni製作Remix版本,把渣男、討厭鬼嗆到體無完膚,讓世人了解到瑪莉亞凱莉仍然是最有個性的音樂女王,少惹牡羊座的人才是上上策。

不屈不撓:浴火重生的強大精神

Celine Dion - Ashes

生日:03月30日

And when I pray to God / all I ask is Can beauty come out of ashes?(當我向上天祈禱時,我問:「生命之美能否浴火重生?」)

國寶級天后席琳狄翁(Celine Dion)也是牡羊座的代表人之一!去年夏天才來台灣開唱的她,對於音樂上的進取心和熱情相信大家有目共睹,縱橫演藝圈已近40年,仍然活躍於歌壇,並且持續推出新作品和巡演造福全球粉絲。最近的知名代表作則是一場無法想像的邂逅,超級英雄電影《死侍2》(Deadpool 2)主題曲找來席琳獻唱〈Ashes〉,這是睽違5年沒發英文專輯的她首次的英文單曲,絕對值得在歷史上記下一筆!

身為牡羊座的席琳狄翁,最令大家印象深刻的,是她如何在樂壇不斷維持著高人氣,幾乎每場巡演一開賣就是完售,專輯跟單曲成績也都非常好,唱功更在水平之上,絲毫沒有因為年齡的增長而失去天籟般的嗓音。這首〈Ashes〉也算是印證了席琳狄翁不屈不撓的強大精神,除了唱出復仇者們被薩諾斯變成灰燼之後的感觸,席琳在歷經喪夫之痛後,她用音樂撫平受傷的靈魂,相信「生命之美能夠浴火重生」,不畏艱辛的意志感動全球粉絲。

濃情愛火:執著和熱情交織成美麗愛情

Lady Gaga - Always Remember Us This Way

生日:03月28日

But all I really know / You're where I wanna go / The part of me that's you will never die.(但我確切知道的是,你就是我想要追尋的人,你是我生命裡的一部分,這是永遠不會改變的。)

女神卡卡(Lady Gaga)主演的超夯電影《一個巨星的誕生》(A Star Is Born),不論電影本身或是歌曲專輯都大受好評,先前告示牌也報導,原聲帶光是實體專輯已經賣破100萬張,為2018年的專輯之最,讓女神卡卡的事業再創高峰!而電影當中的歌曲除了〈Shallow〉之外,最讓粉絲傾心的就是〈Always Remember Us This Way〉了,從歌曲中我們可以聽見身為牡羊座的卡卡,對於愛情的執著和火熱。

牡羊座對於愛情不是小火燉湯,而是大火炒菜,看到喜歡的獵物會發射出濃烈的愛火,一發不可收拾。女神卡卡飾演的艾利,大致就是她平常對於戀愛的模樣,總是充滿著熱情,在欣賞對方的才華,知道對方是「不可或缺」的人後,便會展開猛烈的追求,並且深深愛著。但充滿幹勁的他們,要是被無情傷害後,可是會直接變臉走人,不會留給對方情面的,「寧缺勿濫」是他們的格言,所以好好珍惜你身邊牡羊座的情人吧!

領導風範:做到最好來改變現況

Maren Morris - GIRL

生日:04月10日

Baby girl, don't you hang your head low / Don't you lose your halo / Everyone's gonna be okay.(我的寶貝女孩,不要垂頭喪氣,不要失去妳原有的光彩,你們每一個人都能撐過去的,都會好的。)

鄉村小天后瑪倫莫里斯(Maren Morris)發行最新專輯《GIRL》,同名單曲〈GIRL〉探討社會對於女性的不公不義,也講到為什麼在音樂圈裡,粉絲和樂評們經常將兩組女歌手放在一起互相比較,而不是相互支持和祝福,造成一定要有人輸有人贏,這令她很不解。瑪倫從出道以來一直都是為女性發聲的鬥士,尤其她在鄉村界裡特別感受到「大男人主義」氣味濃厚,身為牡羊座的她絕不會視若無睹,想藉著音樂來改變現況。

牡羊座是個完美原則的主義者,對於自己關心的事情會做到最好,好似身體裡有股源源不絕的能量,不斷推進他們去達到更高的成就。看到弱勢族群,她們不會落井下石,而是會伸出援手,去追求心中理想的正義和公平,領導者的風範就此展現,也是〈GIRL〉非常激勵人心的原因。

佔有慾強:大膽率性的告白

Panic! At The Disco - Dancing's Not A Crime

生日:04月12日

Dancin' (ooo), dancin' (ooo) / Dancin's not a crime, 'less you do it without me / 'less you do it without me.(盡情跳舞,狂舞吧,跳舞又不是罪,除非你不和我跳,除非你不與我共舞。)

看到這裡,有沒有發現牡羊座的歌手都是持續突破自我,又能受世人喜愛而大紅大紫的藝人呢?迪斯可癟三(Panic! At The Disco)主唱布倫登尤里(Brendon Urie)就是標準的牡羊座代表,去年發行的單曲〈High Hopes〉唱出不放棄生命的各種可能,立刻登上告示牌各大排行榜,尤其在成人40強(Adult Pop)上更是登頂長達29週,打破歷史紀錄,完全展現牡羊座對於生命燃起鬥志的堅強性格。

最新釋出的MV〈Dancing's Not A Crime〉則是換了一個方向,內容講述簡單的愛情,卻可以立即感受牡羊座在感情中的強烈佔有慾。布蘭登將他的的率性和精力,都放在他喜歡的人身上,他希望與對方做點什麼,不論跳舞還是躺在床上,只專注在對方身上;萬一有別人介入,他會不惜一切再要回來呢。牡羊座有時幾近瘋狂的愛情觀會讓人害怕,但若是你也剛好深愛著牡羊,他絕對會滿足你任何的渴望,成為幸福的佳偶。

