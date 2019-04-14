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堅強又有正義感！這些歌手唱出牡羊座直率、大膽和衝動

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最新最快最多元的西洋音樂娛樂大小事，就讓KKBOX西洋小編速遞給你！

文／Daniel C.

KKBOX推出全新「西洋星座專欄」，帶你認識每個星座中重要的歌手和他們的個性特質！時序來到了乍暖還寒、變化莫測的春天，就是屬於我們牡羊座的時節了。講到牡羊座，最能夠代表他們的名詞就是「堅強」兩個字了吧，不論做什麼事情，都有極強的執行力，充滿正義感，能夠做一個襯職的領導者，以自己的行動去影響周遭的人。墨守陳規，固守規則的風格他們沒有興趣，勇於開創，走在時代尖端，才是牡羊座歌手們真正擁有的特質，領軍音樂圈開創屬於自己的巨大王國。

少來惹我：好勝心永遠高人一等

Mariah Carey, Shawni - A No No（Remix）

生日：03月27日

After everything I already been through I can't waste no time, pay no 'tention to you.（在經歷這一切不堪之後，我完全不想浪費時間和精力在你身上。）

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瑪莉亞凱莉（Mariah Carey）出道近30年，天后級的身份仍然無可動搖，除了是告示牌成績的女性紀錄保持人外（18首冠軍單曲），向來以講話直率出名、大展Diva風範的她，絕對是牡羊座的代表之一！最新單曲〈A No No〉講述瑪莉亞堅決自身立場，就是要跟討厭的人切八段。

無論瑪莉亞指的是與自己前經紀人的糾葛，還是與前男友感情的統整，這位傳奇花蝴蝶展現了牡羊座好強、坦承表達意見的豁達，把自己滿腔不滿的情緒轉化為音樂寫成歌曲，之後更找來饒舌女伶Shawni製作Remix版本，把渣男、討厭鬼嗆到體無完膚，讓世人了解到瑪莉亞凱莉仍然是最有個性的音樂女王，少惹牡羊座的人才是上上策。

不屈不撓：浴火重生的強大精神

Celine Dion - Ashes

生日：03月30日

And when I pray to God / all I ask is Can beauty come out of ashes?（當我向上天祈禱時，我問：「生命之美能否浴火重生？」）

國寶級天后席琳狄翁（Celine Dion）也是牡羊座的代表人之一！去年夏天才來台灣開唱的她，對於音樂上的進取心和熱情相信大家有目共睹，縱橫演藝圈已近40年，仍然活躍於歌壇，並且持續推出新作品和巡演造福全球粉絲。最近的知名代表作則是一場無法想像的邂逅，超級英雄電影《死侍2》（Deadpool 2）主題曲找來席琳獻唱〈Ashes〉，這是睽違5年沒發英文專輯的她首次的英文單曲，絕對值得在歷史上記下一筆！

身為牡羊座的席琳狄翁，最令大家印象深刻的，是她如何在樂壇不斷維持著高人氣，幾乎每場巡演一開賣就是完售，專輯跟單曲成績也都非常好，唱功更在水平之上，絲毫沒有因為年齡的增長而失去天籟般的嗓音。這首〈Ashes〉也算是印證了席琳狄翁不屈不撓的強大精神，除了唱出復仇者們被薩諾斯變成灰燼之後的感觸，席琳在歷經喪夫之痛後，她用音樂撫平受傷的靈魂，相信「生命之美能夠浴火重生」，不畏艱辛的意志感動全球粉絲。

濃情愛火：執著和熱情交織成美麗愛情

Lady Gaga - Always Remember Us This Way

生日：03月28日

But all I really know / You're where I wanna go / The part of me that's you will never die.（但我確切知道的是，你就是我想要追尋的人，你是我生命裡的一部分，這是永遠不會改變的。）

女神卡卡（Lady Gaga）主演的超夯電影《一個巨星的誕生》（A Star Is Born），不論電影本身或是歌曲專輯都大受好評，先前告示牌也報導，原聲帶光是實體專輯已經賣破100萬張，為2018年的專輯之最，讓女神卡卡的事業再創高峰！而電影當中的歌曲除了〈Shallow〉之外，最讓粉絲傾心的就是〈Always Remember Us This Way〉了，從歌曲中我們可以聽見身為牡羊座的卡卡，對於愛情的執著和火熱。

牡羊座對於愛情不是小火燉湯，而是大火炒菜，看到喜歡的獵物會發射出濃烈的愛火，一發不可收拾。女神卡卡飾演的艾利，大致就是她平常對於戀愛的模樣，總是充滿著熱情，在欣賞對方的才華，知道對方是「不可或缺」的人後，便會展開猛烈的追求，並且深深愛著。但充滿幹勁的他們，要是被無情傷害後，可是會直接變臉走人，不會留給對方情面的，「寧缺勿濫」是他們的格言，所以好好珍惜你身邊牡羊座的情人吧！

領導風範：做到最好來改變現況

Maren Morris - GIRL

生日：04月10日

Baby girl, don't you hang your head low / Don't you lose your halo / Everyone's gonna be okay.（我的寶貝女孩，不要垂頭喪氣，不要失去妳原有的光彩，你們每一個人都能撐過去的，都會好的。）

鄉村小天后瑪倫莫里斯（Maren Morris）發行最新專輯《GIRL》，同名單曲〈GIRL〉探討社會對於女性的不公不義，也講到為什麼在音樂圈裡，粉絲和樂評們經常將兩組女歌手放在一起互相比較，而不是相互支持和祝福，造成一定要有人輸有人贏，這令她很不解。瑪倫從出道以來一直都是為女性發聲的鬥士，尤其她在鄉村界裡特別感受到「大男人主義」氣味濃厚，身為牡羊座的她絕不會視若無睹，想藉著音樂來改變現況。

牡羊座是個完美原則的主義者，對於自己關心的事情會做到最好，好似身體裡有股源源不絕的能量，不斷推進他們去達到更高的成就。看到弱勢族群，她們不會落井下石，而是會伸出援手，去追求心中理想的正義和公平，領導者的風範就此展現，也是〈GIRL〉非常激勵人心的原因。

佔有慾強：大膽率性的告白

Panic! At The Disco - Dancing's Not A Crime

生日：04月12日

Dancin' (ooo), dancin' (ooo) / Dancin's not a crime, 'less you do it without me / 'less you do it without me.（盡情跳舞，狂舞吧，跳舞又不是罪，除非你不和我跳，除非你不與我共舞。）

看到這裡，有沒有發現牡羊座的歌手都是持續突破自我，又能受世人喜愛而大紅大紫的藝人呢？迪斯可癟三（Panic! At The Disco）主唱布倫登尤里（Brendon Urie）就是標準的牡羊座代表，去年發行的單曲〈High Hopes〉唱出不放棄生命的各種可能，立刻登上告示牌各大排行榜，尤其在成人40強（Adult Pop）上更是登頂長達29週，打破歷史紀錄，完全展現牡羊座對於生命燃起鬥志的堅強性格。

最新釋出的MV〈Dancing's Not A Crime〉則是換了一個方向，內容講述簡單的愛情，卻可以立即感受牡羊座在感情中的強烈佔有慾。布蘭登將他的的率性和精力，都放在他喜歡的人身上，他希望與對方做點什麼，不論跳舞還是躺在床上，只專注在對方身上；萬一有別人介入，他會不惜一切再要回來呢。牡羊座有時幾近瘋狂的愛情觀會讓人害怕，但若是你也剛好深愛著牡羊，他絕對會滿足你任何的渴望，成為幸福的佳偶。

延伸閱讀｜（華語）衝動不盲從！牡羊座歌手唱出牡羊的真誠細膩

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瑪莉亞凱莉, Mariah Carey, 席琳狄翁, Celine Dion, 女神卡卡, Lady Gaga, 瑪倫莫里斯, Maren Morris, 迪斯可癟三, Panic! At The Disco

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