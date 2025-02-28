林舒語嘆「社會不善良」用言語批評加害！　曝教子方式：別傷害人

記者顧齊祐／綜合報導

女星林舒語在2015年嫁給吳則蒲，育有三個兒子多多、圈圈和奧奧，不時會與粉絲分享生活日常。近日，她在Facebook上發文，表達對社會現狀的感慨，並分享了她教導孩子的心聲，引起粉絲關注。

▲林舒語發文感嘆社會不善良。（圖／翻攝自Facebook／林舒語-粉絲專頁）



林舒語發文寫道「人心都是肉做的，批評他人不夠善良時，看看自己是否也正在用言語成為那不善良的人」。接著透露自己教導孩子的方式，告訴孩子們遇到壞孩子時，可以選擇不靠近，但絕對不能因為對方的行為而傷害他人，否則自己也會成為壞孩子。

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▲林舒語透露自己教導孩子的方式。（圖／翻攝自Facebook／林舒語-粉絲專頁）



林舒語接著表示，這樣的道理其實很簡單，不過社會上的人都早已忘了，並希望社會能夠更加善良。她呼籲大家「希望有更多正面的東西讓大家一起前進，而不是回頭去踐踏別人來讓自己顯得在前頭」。

▲林舒語希望社會能夠更加善良。（圖／翻攝自Facebook／林舒語-粉絲專頁）



林舒語最後也輕鬆地說「每當傷心的時候，就好好吃一頓吧，希望你們每次的壞情緒都能一頓吃進肚子裡然後消失」。突然的負面發文也讓粉絲相當擔憂。

▲林舒語表示「傷心的時候，就好好吃一頓吧」。（圖／翻攝自Facebook／林舒語-粉絲專頁）