坤達「低調合體柯佳嬿」一起喝陳志強喜酒！妻PO牽手照…寫15字祝福

記者潘慧中／綜合報導

曾智希2022年證實和陳志強結婚後，27日在萬豪酒店席開53桌補辦婚禮，邀請眾多演藝圈好友共襄盛舉，其中也包括坤達、柯佳嬿夫婦。然而，小倆口維持一貫低調作風，僅在事後透過社群網站獻上祝福。

▲坤達和柯佳嬿維持一貫低調作風，並未曝光兩人在婚禮上的任何照片。（圖／翻攝自Facebook／柯佳嬿 Alice Ko）



坤達和柯佳嬿一起喝喜酒的合照雖然沒有曝光，但他28日凌晨在Instagram限時動態PO出了曾智希、陳志強的合影，應該是他坐在台下的視角，並寫下「恭喜強哥智希」的祝福。

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▲坤達恭喜曾智希、陳志強夫婦。（圖／翻攝自Instagram／hsieh_kunda）



柯佳嬿則拍下陳志強在台上牽著曾智希的背影照，並附上一根玫瑰花的圖案寫下祝福，「恭喜攜手譜寫你們的童話故事下集」，將焦點全放在這對新人身上。

▲柯佳嬿PO出陳志強和曾智希的牽手照獻上祝福。（圖／翻攝自Instagram／alicekochiayen）



事實上除了坤達和柯佳嬿夫婦，曾智希、陳志強的婚禮還邀請到許多對演藝圈CP連袂出席，包括無尊和阿喜、韓宜邦和林萱瑜、黃尚禾和李千娜、李運慶和洪詩，可說是喜氣洋洋。

▲陳志強、曾智希27日補辦婚禮。（圖／記者周宸亘攝）