ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

坤達「低調合體柯佳嬿」一起喝陳志強喜酒！妻PO牽手照…寫15字祝福

記者潘慧中／綜合報導

曾智希2022年證實和陳志強結婚後，27日在萬豪酒店席開53桌補辦婚禮，邀請眾多演藝圈好友共襄盛舉，其中也包括坤達、柯佳嬿夫婦。然而，小倆口維持一貫低調作風，僅在事後透過社群網站獻上祝福。

▲坤達和柯佳嬿維持一貫低調作風，並未曝光兩人在婚禮上的任何照片。（圖／翻攝自Facebook／柯佳嬿 Alice Ko）

坤達和柯佳嬿一起喝喜酒的合照雖然沒有曝光，但他28日凌晨在Instagram限時動態PO出了曾智希、陳志強的合影，應該是他坐在台下的視角，並寫下「恭喜強哥智希」的祝福。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼坤達。（圖／翻攝自Instagram／hsieh_kunda）

▲坤達恭喜曾智希、陳志強夫婦。（圖／翻攝自Instagram／hsieh_kunda）

柯佳嬿則拍下陳志強在台上牽著曾智希的背影照，並附上一根玫瑰花的圖案寫下祝福，「恭喜攜手譜寫你們的童話故事下集」，將焦點全放在這對新人身上。

▲▼柯佳嬿。（圖／翻攝自Instagram／alicekochiayen）

▲柯佳嬿PO出陳志強和曾智希的牽手照獻上祝福。（圖／翻攝自Instagram／alicekochiayen）

事實上除了坤達和柯佳嬿夫婦，曾智希、陳志強的婚禮還邀請到許多對演藝圈CP連袂出席，包括無尊和阿喜、韓宜邦和林萱瑜、黃尚禾和李千娜、李運慶和洪詩，可說是喜氣洋洋。

▲陳志強、曾智希27日補辦婚禮。（圖／記者周宸亘攝）

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

吳宗憲怒轟黃子佼「脫褲男」　「他回藝能界，我就離開」

推薦閱讀

陳志強邀她當伴娘「被堅決拒絕」！李維維鬆口原因 意外洩13年友情

陳志強邀她當伴娘「被堅決拒絕」！李維維鬆口原因 意外洩13年友情

日AV女優擁「宇宙戰艦級上圍」回歸了！　達人驚嘆：很難超越

日AV女優擁「宇宙戰艦級上圍」回歸了！　達人驚嘆：很難超越

資生堂千金李宓「生5寶」泳裝照見妊娠紋！　她高EQ回14字：沒什麼好怕

資生堂千金李宓「生5寶」泳裝照見妊娠紋！　她高EQ回14字：沒什麼好怕

「佩佩豬」媽媽親宣布懷孕喜訊！上節目曬超音波照　預產期曝光

「佩佩豬」媽媽親宣布懷孕喜訊！上節目曬超音波照　預產期曝光

坤達「低調合體柯佳嬿」一起喝陳志強喜酒！妻PO牽手照…寫15字祝福

坤達「低調合體柯佳嬿」一起喝陳志強喜酒！妻PO牽手照…寫15字祝福

資深藝人吳至明驚傳逝世！2月初才登台…友人慟：再也收不到小明哥訊息了

資深藝人吳至明驚傳逝世！2月初才登台…友人慟：再也收不到小明哥訊息了

劉畊宏健身直播退燒「掉粉854萬」　帶貨力下降…知名公司認解約

劉畊宏健身直播退燒「掉粉854萬」　帶貨力下降…知名公司認解約

樂天女孩跳一半「驚變3顆奶」！胸墊當眾移位 被看光了：高光時刻

樂天女孩跳一半「驚變3顆奶」！胸墊當眾移位 被看光了：高光時刻

人氣漫畫家爆料「前任性慾爆炸」　織織：外面找的一個比一個大

人氣漫畫家爆料「前任性慾爆炸」　織織：外面找的一個比一個大

奧斯卡影帝離奇亡！「手腳木乃伊化」詭異死狀曝　警：死因非常可疑

奧斯卡影帝離奇亡！「手腳木乃伊化」詭異死狀曝　警：死因非常可疑

陳志強賣掉「3張台積電」豪砸300萬　萬豪婚禮席開53桌寵曾智希！

陳志強賣掉「3張台積電」豪砸300萬　萬豪婚禮席開53桌寵曾智希！

台鋼新團長爆「擅闖啦啦隊休息室」！前團長：還想隱瞞　本人喊冤

台鋼新團長爆「擅闖啦啦隊休息室」！前團長：還想隱瞞　本人喊冤

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

陳志強邀她當伴娘「被堅決拒絕」！李維維鬆口原因 意外洩13年友情

日AV女優擁「宇宙戰艦級上圍」回歸了！　達人驚嘆：很難超越

資生堂千金李宓「生5寶」泳裝照見妊娠紋！　她高EQ回14字：沒什麼好怕

「佩佩豬」媽媽親宣布懷孕喜訊！上節目曬超音波照　預產期曝光

坤達「低調合體柯佳嬿」一起喝陳志強喜酒！妻PO牽手照…寫15字祝福

資深藝人吳至明驚傳逝世！2月初才登台…友人慟：再也收不到小明哥訊息了

劉畊宏健身直播退燒「掉粉854萬」　帶貨力下降…知名公司認解約

樂天女孩跳一半「驚變3顆奶」！胸墊當眾移位 被看光了：高光時刻

人氣漫畫家爆料「前任性慾爆炸」　織織：外面找的一個比一個大

奧斯卡影帝離奇亡！「手腳木乃伊化」詭異死狀曝　警：死因非常可疑

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

坤達, 柯佳嬿, 陳志強, 曾智希

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 蕾菈減肥1年半「33.9%→18%」！超猛體態曝 吃炸物照瘦2重點公開
  2. 還沒吵完！ADOR下通牒：NewJeans違反合約創IG　韓網看膩：提告唄
  3. 《你的名字》製片買春未成年少女拍不雅片！　全認罪一審判決出爐
  4. 《難哄》《愛你》2現偶陸劇收視開打！導演都是台灣人…他是星二代
  5. 小優爆閨密出賣玥熹也反擊　兩人大哥馬國賢出面批「事情鬧太大」
  6. 《同學來了》爆「有那個主持人她就不來」！本尊尬現身 洩禁忌通告名單
  7. 《我們結婚了》Alex曾幫妻子洗腳曬恩愛　「短命婚3年」默默離婚了
  8. 樂天女孩跳一半「驚變3顆奶」！胸墊當眾移位 被看光了：高光時刻
  9. 劉畊宏健身直播退燒「掉粉854萬」　帶貨力下降…知名公司認解約
  10. 坤達「低調合體柯佳嬿」一起喝陳志強喜酒！妻PO牽手照…寫15字祝福

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

【街訪】工具人集合囉

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366