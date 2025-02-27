ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

「佩佩豬」媽媽親宣布懷孕喜訊！上節目曬超音波照　預產期曝光

記者劉宛欣／綜合報導

英國知名動畫《粉紅豬小妹》（Peppa Pig）主角「佩佩豬」風靡全球，深受各國的小朋友喜愛。當地時間27日的《早安英國》節目中，主角佩佩豬的媽媽興奮地宣布懷孕消息，分享家中即將迎來新成員。節目中與佩佩豬的家庭成員們連線，豬媽媽甚至公開了腹中的超音波照片，分享了預產期將在今年夏天。

▲《粉紅豬小妹》的豬媽媽懷孕了。（圖／翻攝自X）

▲《粉紅豬小妹》深受小朋友喜愛。（圖／翻攝自官方IG）

根據外媒報導，豬媽媽在節目中表現得格外開心，雖然家中已有女兒佩佩和兒子喬治，但她仍然對這次懷孕感到興奮又緊張。特別是想到未來家中將有三個5歲以下的孩子一起成長，豬媽媽直言這讓她感到有些頭疼。不過，看到家中成員的興奮反應，豬媽媽也變得更加期待新成員的到來。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《粉紅豬小妹》的豬媽媽懷孕了。（圖／翻攝自X）

▲《粉紅豬小妹》的豬媽媽懷孕了。（圖／翻攝自X）

在節目中，佩佩豬早早就知道了這個消息，並且在旁邊興奮地大喊：「媽媽，媽媽！電視上在播你耶，快來看！」讓節目瞬間增添了不少溫馨與樂趣。對於寶寶的名字，豬媽媽保持神秘，表示「見到寶寶時，我們會自然知道最適合的名字」，並提到希望寶寶像佩佩和喬治一樣，也喜歡恐龍和泥巴水坑。豬媽媽懷孕的消息將成為《粉紅豬小妹》本季大結局的主要劇情，該集將於3月30日，也就是英國的母親節播出。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

#柯文哲 聲請 #解除 #禁見 ＃通信！ 囚車抵北院預計14：30開庭

推薦閱讀

快訊／《花邊教主》蜜雪兒雀柏格陳屍家中！　享年39歲「暴瘦憔悴照」曝光

快訊／《花邊教主》蜜雪兒雀柏格陳屍家中！　享年39歲「暴瘦憔悴照」曝光

快訊／奧斯卡影帝金哈克曼離世！　「一屋三命」妻子、愛犬陳屍家中

快訊／奧斯卡影帝金哈克曼離世！　「一屋三命」妻子、愛犬陳屍家中

陳志強賣掉「3張台積電」豪砸300萬　萬豪婚禮席開53桌寵曾智希！

陳志強賣掉「3張台積電」豪砸300萬　萬豪婚禮席開53桌寵曾智希！

逆風挺小優？男星回應了！　吳宗憲：有點多餘

逆風挺小優？男星回應了！　吳宗憲：有點多餘

資生堂千金李宓「生5寶」泳裝照見妊娠紋！　她高EQ回14字：沒什麼好怕

資生堂千金李宓「生5寶」泳裝照見妊娠紋！　她高EQ回14字：沒什麼好怕

吳宗憲現身陳志強婚禮轟小優「自找死路」　致電宋羽葤撤銷提告！

吳宗憲現身陳志強婚禮轟小優「自找死路」　致電宋羽葤撤銷提告！

愛紗「人生最後一通電話」會打給麻衣　淚訴25年姊妹情：當年失火獲助

愛紗「人生最後一通電話」會打給麻衣　淚訴25年姊妹情：當年失火獲助

快訊／鼓鼓、大元「愛情長跑12年」結婚了：這位是我老婆！

快訊／鼓鼓、大元「愛情長跑12年」結婚了：這位是我老婆！

曾智希、陳志強婚禮賓客全大咖　「14對明星夫妻」超強閃光彈合體

曾智希、陳志強婚禮賓客全大咖　「14對明星夫妻」超強閃光彈合體

抓到了！孫生、酷炫「交流女性私密片」對話曝光　兩人恐面臨刑法

抓到了！孫生、酷炫「交流女性私密片」對話曝光　兩人恐面臨刑法

森田突宣布「公司發生不好的事」　消息壓1個月：原先不想曝光

森田突宣布「公司發生不好的事」　消息壓1個月：原先不想曝光

YTR徐海莉昔被告知「寶寶鼻子沒長出」　淚灑婦產科：像被澆冷水

YTR徐海莉昔被告知「寶寶鼻子沒長出」　淚灑婦產科：像被澆冷水

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

快訊／《花邊教主》蜜雪兒雀柏格陳屍家中！　享年39歲「暴瘦憔悴照」曝光

快訊／奧斯卡影帝金哈克曼離世！　「一屋三命」妻子、愛犬陳屍家中

陳志強賣掉「3張台積電」豪砸300萬　萬豪婚禮席開53桌寵曾智希！

逆風挺小優？男星回應了！　吳宗憲：有點多餘

資生堂千金李宓「生5寶」泳裝照見妊娠紋！　她高EQ回14字：沒什麼好怕

吳宗憲現身陳志強婚禮轟小優「自找死路」　致電宋羽葤撤銷提告！

愛紗「人生最後一通電話」會打給麻衣　淚訴25年姊妹情：當年失火獲助

快訊／鼓鼓、大元「愛情長跑12年」結婚了：這位是我老婆！

曾智希、陳志強婚禮賓客全大咖　「14對明星夫妻」超強閃光彈合體

抓到了！孫生、酷炫「交流女性私密片」對話曝光　兩人恐面臨刑法

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

粉紅豬小妹, 佩佩豬

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 陶嫚曼「踩到狗屎秒奔彩券行」　買威力彩都沒中：大便白踩了！
  2. 「佩佩豬」媽媽親宣布懷孕喜訊！上節目曬超音波照　預產期曝光
  3. 日AV女優擁「宇宙戰艦級上圍」回歸了！　達人驚嘆：很難超越
  4. 大元長跑12年從沒想放棄　謝鼓鼓始終陪伴：有你在就是最好的時刻
  5. 鄭爽遭爆料為綠卡「當美國富豪小三」！　親發聲哽咽：我得罪誰？
  6. 修杰楷順利拿回訂房帳號！　昔怒控平台取消訂單、停用會員
  7. 柏霖錄音「竟被要求扮大鳥」：製作人希望我打開　
  8. 曾智希證婚畫面曝光　「夫妻誓詞呼應」陳志強大吼：妳是我的女媧
  9. 赤鬼伯伯「泰國解放比基尼」　一轉身雪白美背全看光
  10. 曾國城婚禮遲到1小時原因曝光！親揭紅包5位數：我包3600誰受得了

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

【街訪】工具人集合囉

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366