「佩佩豬」媽媽親宣布懷孕喜訊！上節目曬超音波照　預產期曝光

記者劉宛欣／綜合報導

英國知名動畫《粉紅豬小妹》（Peppa Pig）主角「佩佩豬」風靡全球，深受各國的小朋友喜愛。當地時間27日的《早安英國》節目中，主角佩佩豬的媽媽興奮地宣布懷孕消息，分享家中即將迎來新成員。節目中與佩佩豬的家庭成員們連線，豬媽媽甚至公開了腹中的超音波照片，分享了預產期將在今年夏天。

▲《粉紅豬小妹》深受小朋友喜愛。（圖／翻攝自官方IG）

根據外媒報導，豬媽媽在節目中表現得格外開心，雖然家中已有女兒佩佩和兒子喬治，但她仍然對這次懷孕感到興奮又緊張。特別是想到未來家中將有三個5歲以下的孩子一起成長，豬媽媽直言這讓她感到有些頭疼。不過，看到家中成員的興奮反應，豬媽媽也變得更加期待新成員的到來。

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▲《粉紅豬小妹》的豬媽媽懷孕了。（圖／翻攝自X）

在節目中，佩佩豬早早就知道了這個消息，並且在旁邊興奮地大喊：「媽媽，媽媽！電視上在播你耶，快來看！」讓節目瞬間增添了不少溫馨與樂趣。對於寶寶的名字，豬媽媽保持神秘，表示「見到寶寶時，我們會自然知道最適合的名字」，並提到希望寶寶像佩佩和喬治一樣，也喜歡恐龍和泥巴水坑。豬媽媽懷孕的消息將成為《粉紅豬小妹》本季大結局的主要劇情，該集將於3月30日，也就是英國的母親節播出。