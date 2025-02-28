劉畊宏健身直播退燒「掉粉854萬」　帶貨力下降…知名公司認解約

記者陳芊秀／綜合報導

藝人劉畊宏演藝事業轉戰大陸直播市場，疫情期主打健身直播在當地人氣翻紅，並收穫了一大批「劉畊宏女孩」，抖音粉絲最多超過7000萬。隨著疫情結束，民眾對健身直播的關注度下降，傳出他掉粉854萬，並宣布與知名經紀公司「無憂傳媒」解約，改為商務合作，格外受到矚目。

▲劉畊宏健身直播退燒，宣布與知名網紅經紀公司「無憂傳媒」解約。（圖／翻攝自微博）

據陸媒《九派新聞》報導，劉畊宏昨日宣布與無憂傳媒結束合作，對此無憂傳媒方回應媒體，「和劉教練的合約確實已到期，雙方合作非常愉快，一起經歷了精彩的3年。經過雙方友好協商，目前雙方的合作關係已經變更為商務合作」。報導指出，他的經紀公司希望獨立經營他的帳號。

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另外，從數據觀察，劉畊宏的抖音帳號近30日內掉粉40.7萬，現在粉絲數為6149萬，比起巔峰時期的7003.5萬，累積掉粉人數達854.5萬。此外，他近期的直播觀看人數也大幅下降，單場觀看量僅為100萬至200萬，遠低於巔峰期的4476萬人次。他的直播帶貨表現也不如預期，根據數據平台「達多多」顯示，另一個帳號「劉畊宏健康來了」近30日內共開播55場，賣生鮮食品，場均觀看人次僅8.8萬，場均銷售額約人民幣7.5萬至10萬元（約台幣33.8萬元至45萬元），30日內總銷售額介於250萬至500萬元之間（1129萬至2258萬元），與其他頂流主播存在著一定差距。

▲陸媒統計，劉畊宏抖音帳號粉絲，相較於巔峰期，已經掉粉854萬。（圖／翻攝自微博）

無憂傳媒在大陸業界相當知名，簽約無數人氣網紅，2021年與劉畊宏等明星簽約，發表短影片漲粉，當年營業額超過10億人民幣（約45億台幣），凈利潤達3.55億元（約16億台幣）。

而陸媒分析時發現，劉畊宏的相關帳號目前均顯示簽約公司為「天賦星球」，並且標註巨星傳奇集團經營的帳號，巨星傳奇集團是由音樂天王周杰倫的母親葉惠美、經紀人楊峻榮共同創立，主要業務是管理周杰倫IP和新零售業務。劉畊宏與巨星傳奇成立「天賦星球」公司，分別持股70%和30%。