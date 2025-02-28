張鈞甯認了「與小鮮肉談戀愛」太開心！　曖昧越南影帝：很自然

記者蕭采薇／台北報導

醫療犯罪影集《化外之醫》（The Outlaw Doctor）中，角色之間真摯的的親情、愛情互動成為一大看點。張鈞甯與越南影帝「發哥」連炳發組成「化外雙俠」，兩人感情不知不覺逐漸升溫，不僅讓人感受到化學反應，更充滿了生活化的真實感，張鈞甯笑言：「跟小鮮肉談戀愛太開心了！」

▲張鈞甯（左）和連炳發在影集中不時出現曖昧互動，心動瞬間閃滿粉紅泡泡。（圖／瀚草文創提供）

張鈞甯和連炳發現實中相差8歲，卻在影集《化外之醫》展現極其和諧的默契，絲毫沒有年齡差的感覺，張鈞甯打趣說：「他（連炳發）是老在等！」一場雨中撐傘的情節，讓人感受到微妙而曖昧的情愫，閃滿粉紅泡泡。

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張鈞甯透露，在這些浪漫場景背後，她感受到連炳發因面對大量台詞而緊張，她也特地陪對方對台詞，開玩笑地說：「我知道他很『剉』！」但兩人相當敬業，只要一上戲就能投入角色，產生專屬於兩人的自然親密感，張鈞甯表示無需特別設計動作：「都是自然而然發生。」

▲張鈞甯（右）在影集中為了兒子「晧晧」操心不已，希望能運用自己的專業讓孩子恢復健康。（圖／瀚草文創提供）

張鈞甯在《化外之醫》飾演腦麻兒的母親，也因此展現無比堅韌的母愛，為了貼近角色，她與腦麻兒的家長進行了深入的田調。她分享道：「腦麻兒的家長談及孩子時，真摯的情感令人感動。曾有一位家長寫了一封長長的簡訊給我：『我們沒有比別人不好，我們只是比別人慢』，這句話深深打動我。」影集裡不僅勾勒出母愛的力量，也突顯家長在照顧病童過程中的辛苦與堅持，讓人感受到親情的偉大。

▲《化外之醫》「發哥」連炳發（左起）在楊一展的請託下，為非法移工進行手術。（圖／瀚草文創提供）

《化外之醫》還有極為真實的醫療手術場面，讓觀眾宛如身臨其境，在金馬影展放映時就驚豔全場，不只是張鈞甯和連炳發勤練手術姿勢和細節，特效化妝更是一大功臣！首集就能看到的塵爆急救場景，劇組特化師為此投入大量心力，模擬出與一般燒燙傷不同的特殊傷情，並非單純的紅腫或水泡，化妝師選用多種材質，並使用噴槍進行快速上色，重現傷者皮膚脫落的真實感。

影集中的動作場面同樣值得一提，夏騰宏在《化外之醫》飾演緝捕失聯移工的外事警察，也成為「跑步擔當」，夏騰宏表示一開始沒料到幾乎每場戲都要跑，「我喜歡拍動作戲，比起背台詞，拍動作戲我更願意。」儘管在感冒中拍攝一場需要大量跑步的追捕戲，他依然毫不退縮，拍完直接瘦身5公斤，影集中一鏡到底的追逐戲則是將緊張感推向高潮。

▲《化外之醫》影集中塵暴燒燙傷病患的特效化妝相當逼真。（圖／瀚草文創提供）

《化外之醫》同時深度探討台灣社會現況，連炳發飾演的越南頂尖整形外科醫生「范文寧」，為了籌措母親龐大的醫療費並就近照顧母親，不得不來台充當醫院的清潔工，暗地裡在外私接移體修復的工作，也因飾演人力仲介的楊一展牽線，開始為台灣的失聯移工提供醫療幫助。

▲阮秋姮（右）飾演越南小吃店老闆娘，看似單純的店面其實隱藏著移工社會更多的秘密。（圖／瀚草文創提供）

連炳發表示：「雖然最初角色來台目的是為了母親，但我覺得范文寧是一個有惻隱之心的君子和好人，而且他的行為是非常有意義的。」影集透過該角色的遭遇揭示了台灣醫療人手不足的現實，以及失聯移工群體面臨的困境，相信觀眾能跟隨劇情與主角們一起揭開隱藏社會陰暗處的黑幕！

▲《化外之醫》夏騰宏（前）飾演外事警察，追查失聯勞工，到處奔波辦案。（圖／瀚草文創提供）

《化外之醫》講述在深夜幽暗的停屍間，一場祕密手術使兩位素昧平生的角色命運交織。醫生鄭琬平（張鈞甯飾）專心治療病童，卻忽略了自己的孩子；越南整形外科醫生范文寧（連炳發飾）為了支付母親龐大的醫療費在台非法執業。這部影集以真實社會議題為背景，深入探討地下社會中人性的掙扎與艱辛，將於3月8日起每週六晚間9點在公視播出，同日晚上10點串流平台上線。