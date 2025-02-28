鬼鬼未婚生女「未公開私照曝光」！掀衣露渾圓大肚 絕美狀態全被拍

記者潘慧中／綜合報導

鬼鬼（吳映潔）1月無預警上傳孕照，寫下「好好兩個心臟一起呼吸著」，並坦承沒有結婚，消息震撼演藝圈。事隔1個月，她28日在社群網站分享沒有曝光過的懷孕私照，狀態美到超驚人！

▲鬼鬼分享沒有曝光過的懷孕私照。（圖／翻攝自Instagram／gemma_811）



照片中，可以看到鬼鬼疑似進棚拍攝孕婦寫真。她當時身穿水藍色套裝，相當映襯她的膚色，掀開衣襬露出超大的渾圓孕肚，身旁夥伴們一起指向她的肚子，露出甜美笑容。

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▲鬼鬼之前只有分享過這張孕照。（圖／翻攝自Instagram／gemma_811）



事實上，鬼鬼已經開始重新分享OOTD照，讓不少粉絲都相當興奮，但她日前也坦承「最近的煩惱是還有一些多餘的重量在身上」，似乎仍未減到自己滿意的體重，而過來人Sandy（吳姍儒）則溫柔地說：「越晚營業越好～慢慢來！慢慢來！」

▲▼鬼鬼逐漸復工了。（圖／翻攝自Facebook／吳映潔）



儘管還沒瘦到目標體重，但鬼鬼前陣子仍透露有值得開心的事，「就是內內長大了」，未來將和小孩展開兩人新生活，「十分期待2025有更多機會與大家見面，也希望大家能繼續支持全新身份的鬼鬼，再次感謝。」