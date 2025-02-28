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獨家／棒棒堂男孩街頭表演「遭阿姨丟1000元偷襲親臉」：我是賣身體嗎

記者蔡琛儀／專訪

台語樂團「歐巴尚青」由團長嚴之與團員曼青、安祖組成，去年推出專輯《尚青的浪漫》，團員陳曼青堪稱是「街頭藝人鼻祖」，還當過女團練習生，街頭打鼓起家的她擁有豐富經歷，更靠此存下買房基金。而嚴之自己也曾在街頭演出，長相俊帥的他還遇過有路人阿姨投1000元，冷不防親了他的臉一下，讓他自虧：「我想說我到底是出來做表演者，還是賣身體的？」

▲歐巴尚青嚴之專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲歐巴尚青團長嚴之。（圖／記者林敬旻攝）

嚴之從小熱愛表演，高中時愛跳街舞，更曾是「棒棒堂男孩」一圓，當時取名「小T」，待了一年後離開，就有唱片公司邀他加入男團，沒想到男團只出了一首單曲就宣告解散。但他對歌唱仍有夢，隨後轉往新加坡花場駐唱，每月最高收入可達30至40萬元台幣，存了100多萬後後投入單曲製作，很快錢就燒完，還是沒人找他表演，反而找他製作，於是他也漸漸轉往幕後。

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▲歐巴尚青專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲歐巴尚青。（圖／記者林敬旻攝）

現在的嚴之不僅身兼製作人、樂團主唱，並成立自己的公司，製作音樂、經營YouTube頻道，也參與音樂節目製作，如《原子少年》、《DD52》、《聲林之王》等，年收入突破百萬，案子排程也已排到明年。但他一直懷抱樂團夢，某次向唱片公司老闆提出組樂團的想法，「我超喜歡茄子蛋的音樂，也希望能夠做到像他們那樣的成就。」嚴之說道，雖然團內大部分歌曲都是嚴之創作，但他們將音樂創作版權由公司統一管理，只要到外場演出收入都是均分成三等份，也少了為錢爭執的可能性。

▲歐巴尚青專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼歐巴尚青向茄子蛋看齊。（圖／記者林敬旻攝）

▲歐巴尚青專訪。（圖／記者林敬旻攝）

之所以找了曼青和安祖組團，嚴之說，之前和曼青聊天就知道她希望能組團合作，也盛讚她是一個成熟的表演者；至於安祖，則是被他唱〈志明與春嬌〉的影片吸引，「想說外國人會唱台語歌太酷了。」而安祖本來也是樂手，「歐巴尚青」於是誕生，上週還出席了桃園燈會的演出。

▲歐巴尚青成員陳曼青專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼曼青是「街頭藝人始祖」，安祖本來就是樂手。（圖／記者林敬旻攝）

▲歐巴尚青安祖專訪。（圖／記者林敬旻攝）

面對競爭激烈的演藝圈，嚴之坦言，音樂創作是一條漫長的路，賺錢後仍需不斷投入，但選擇當藝術家就必須接受這樣的挑戰，「我們現在的年紀和生活，已經不是可以『吃土』的狀態。我們有工作，也在努力經營自己的品牌，希望能夠雙軌並行，把夢想和現實結合。」和歌手王茉聿育有一子的他也笑說，兒子出生剛好在他剛創業、壓力最大的時候，但現在自己已結紮，並定期檢查，「上次檢查時，醫生已經說沒有什麼精子了。」沒有第二胎的規劃。

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