獨家／啦啦隊女神草莓泡湯性感破盤　想起人生最悲痛到淚流不止

記者葉文正／台北報導

台啤雲豹職業籃球隊專屬啦啦隊電豹女女神草莓，自參加過《炸裂吧！女孩》後，人氣扶搖直上，還被隊友稱為隊上的「顏值擔當」，最近更受邀拍攝泡湯專題，展現她冷豔、性感的一面，更許願想到北海道滑雪兼泡湯。

▲電豹女神草莓自認超愛吃。（圖／記者林敬旻攝）

草莓受訪時表示：「我真的沒有會去固定泡湯，上次大概是在浴缸裡，會想要去身邊朋友去滑雪的場所玩滑雪板，如果可以的話，想到北海道滑雪，那裏也有泡湯，希望可以看到有雪景的，有落地窗那種，會更有感覺。」

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▲草莓身材健美，被稱顏值擔當。（圖／記者林敬旻攝）

草莓身材沒話說，但又愛吃，包包裡好多零食，所以她透露：「我還是會克制自己，平常愛買小七餅乾多力多滋，但不會吃完，會分好多天，吃一點點就可以，我可以吃很多，也算是易胖體質，例如睡前吃泡麵，隔天就會臉超腫，畢竟不是超級小臉，吃泡麵臉會跟肉圓一樣，但我不愛吃甜點，比較愛吃薯條跟地瓜球，炸物則是超愛鹹酥雞跟芋簽。」

▲想起表姊忍不住神傷。（圖／記者林敬旻攝）

過年期間，草莓訂好飯店去高雄，「高雄有媽媽的親戚，看到親戚，打算下去玩幾天拜年，飯店也訂好了，超愛高雄瑞豐夜市，六合夜市，地瓜球超好吃，不知道為何炸得特別酥。」

▲想到北海道泡湯。（圖／記者林敬旻攝）

草莓已經加入電豹女第三年，粉絲越來越多，她也覺得開心：「我覺得不知道為何，這一季漲粉特有感，原本8萬左右，現在漲到9點1萬了，可能因為我變長頭髮，導致粉絲暴增，男生們就是喜歡美女。更發現要克制自己，因為制服都是量身訂做，太胖裙子會擠出雙層肉，像米其林，舞蹈上我自己有進步，因為經紀人也找老師幫忙上課。工作上還沒有到很辛苦，最辛苦是不能吃太多東西。」

▲泡湯也是保養的一種。（圖／記者林敬旻攝）

她平時有空會到老闆小豬的潮服店打工，還跟老闆一起在店內跳舞，「大家都知我偶像是羅志祥，尾牙老闆超級大方，他很愛玩遊戲，找我們玩十種遊戲，贏了就會有獎金，一天下來我很幸運，去年拿到七、八萬元，我一個才上四、五天班，其他都是玩遊戲得來的，只要猜拳贏他就有紅包，大小有不同，就看拿到紅包多少。」盛讚老闆大手筆。

▲談到老闆小豬很大方。（圖／記者林敬旻攝）

而草莓今年接很多場尾牙，決定過年包大紅包給爸爸媽媽，她透露幾乎每年都會包給媽媽，不過平常所有收入都給媽媽管，所以紅包就沒辦法包很多，因為都在媽媽那裏。

▲她認為想維持好身材是得管理好自己的口慾。（圖／記者林敬旻攝）

草莓也提到，之前上表演課整個哭爆，內心深層被挖掘出來，她也解釋原因：「其實已經上過很多表演課，有一堂課是被老師嚇死，他要我們用身體的不舒服來積累情緒，用內心最底層的吶喊，老師沒說起來就不能起來，還要我們想到人生最悲最慘痛的經驗，當時想到表姊的葬禮，老師說看一下表姊的遺照，我當場說老師我不敢看。」當場開始大哭特哭。

她想起當年真的去看到棺材裡的表姊，回憶兩人自小一起長大一起玩，也提到跟表姊感情好的幕後原因：「我爸媽很早婚，卻又生不出孩子，他們一開始把表姊當自己女兒，都是爸媽帶表姊出去玩。等我出生後，我們兩人常常又穿一樣的衣服。表姊會離開是因想要整形，要把自己整得更好，所以爸媽跟外婆等都要我別接他電話，怕我受她影響，到最後全身抽脂，竟然這樣就走了，最後救不回來。」遺憾自己沒接她電話，對於表姊的離去耿耿於懷，現場也忍不住哭了。