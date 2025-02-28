八三夭阿璞高齡愛貓逝世　養了15年「他生日隔天才走」心碎

記者蔡琛儀／綜合報導

八三夭主唱阿璞昨天迎來40歲生日，卻是陪著養了15年的愛貓「寶玓」在醫院度過，阿璞還許下唯一的願望：「希望寶玓可以撐過去、跟我回家。」沒想到今（28日）還是沒等到好消息，阿璞稍早在社群平台發文透露愛貓離世，不捨表示：「謝謝你選擇了我，謝謝你寶玓，我愛你，再見...」表達對愛貓的思念與感謝，字裡行間滿是深厚的情感。

▲▼八三夭阿璞傷心透露愛貓過世。（圖／翻攝阿璞臉書）

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「你一定是知道昨天是我的生日，所以努力撐著到今天的吧？」阿璞感慨地說，他表示見到愛貓最後一面時，一直在想要說什麼：「我想說『謝謝你寶玓，謝謝你選擇了我。」回憶起與寶玓共同走過的日子，無論快樂或煩躁，只要看到牠，內心便充滿滿足。

寶玓晚年因健康問題需長期接受治療，阿璞每天擔心牠的身體狀況，是否乖乖吃藥、皮下注射是否順利。如今，寶玓已回到貓星，不再受病痛束縛，「不需要再吃好多的藥，身上打好重的水，以後想去哪玩就去哪玩，想吃什麼就吃什麼…但想我的時候一定要回家看看我好嗎？」阿璞深情寫道，透露自己仍期待能再見寶玓一面、再抱抱牠。

阿璞過去曾透露，寶玓是朋友送給他的，從小身體就不太好，也非常調皮，但也因此理解愛和責任的重要，還把歌曲〈熊麻吉〉MV置入「領養代替購買」、「認養不棄養」的概念；他也時常分享自己與愛貓的合照與互動，不少八三夭老粉都對寶玓相當熟悉，歌迷看到阿璞這篇發文更是心痛不已，紛紛留言安慰。