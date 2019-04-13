薛之謙嫌「尬聊」Hebe傻眼！美聲合唱下秒：有人這樣對來賓？

記者盧薇淩／台北報導

35歲大陸歌手薛之謙13日起在台北小巨蛋連唱2場，他穿著一身皮衣黑褲登台，升到6公尺高台，一開場演唱《摩天大樓》，唱到《醜八怪》及《初學者》時．12名舞者替他伴舞，他則賣力邊唱邊跳，盡力展現最好的演出，而唱完三首歌後，他也撂了一大串台語，企圖與台迷拉近距離，不過不太標準的咬字讓人聽不懂，引起觀眾噴笑；到台灣開唱，他也找來田馥甄當嘉賓，兩人完美合唱讓人陶醉。

▲薛之謙台北小巨蛋演唱會 。（圖／IME提供）

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去年田馥甄曾在節目《夢想的聲音》上翻唱薛之謙《演員》，薛之謙也在《我們的挑戰》中演唱過《小幸運》，後來也曾在《亞洲金曲大獎》上壓軸首度合作。這次薛之謙來台開唱，Hebe展現了地主熱情，擔任首場嘉賓，再度合唱《演員》，薛之謙說看到Hebe「超歡喜的」，Hebe也笑說每次遇到他，總是被逗樂，從彩排開始就把她逗得很開心，薛之謙則說：「是你笑點太低吧？他們笑點很高，我剛講一串閩南語他們都沒反應。」Hebe則問觀眾：「但你們聽得懂嗎？」觀眾回應「聽不懂」，她又在台上教他講「沒禮貌」的正確發音。

▲薛之謙和Hebe鬥嘴。（圖／IME提供）

薛之謙感謝Hebe，認為是她把《演員》唱紅，在台灣才有知名度，笑說兩年前來台表演，妝髮造型都準備好，一到機場發現只有2人接機，司機跟一個粉絲，但因爲Hebe翻唱後，替他在台開啟知名度，也才能在台北小巨蛋舉行演唱會。薛之謙也說，到KTV愛唱Hebe的《你就不要想起我》、《還是要幸福》，但每每唱到《魔鬼中的天使》總是唱不完，因為歌詞「你是魔鬼中的天使的魔鬼的天使..」，就會一直想唱下去。

薛之謙快嘴幽默，讓Hebe反應不過來，他虧他「你聊天一定要這麼尬嗎？」讓Hebe聽了傻眼，驚訝笑說：「有人這樣對來賓嗎？」但也說薛之謙身上一定有開關，上秒唱情歌，下秒馬上轉換綜藝魂，「你太逗了，每次都激發我，讓我失去形象。」說自己「尬聊」的時候，就演唱《魔鬼中的天使》。

▲薛之謙感謝Hebe，認為她唱響知名度。（圖／IME提供）

薛之謙周四晚間從雪梨飛來台北，他為演出忙總彩沒空外出，主辦單位IME特別準備肉圓、鹹酥雞、蚵仔麵線 、小籠包、牛肉麵、大腸包小腸等台灣美食，照三餐變換菜色，滿足他的口慾。演唱3首歌後，他撂一長串台語說：「大家好，我在台北，開演唱會，我沒有想到台北的朋友，這麼捧場，今天很歡喜，歡喜到『挫勒蛋』，但是我很快就回來了。」他不標準的咬字，引起現場觀眾接連噴笑，他又繼續說：「你在笑我。但是不要一直笑，沒禮貌，『慶菜裡啦』！」

薛之謙這次巡演的舞蹈編排及視覺設計，都將呈現於台北演唱會當中，且有別於其他城市，台北場次更特地多加了延伸舞台，讓藝人能更加貼近每一位粉絲，希望粉絲能夠零距離地欣賞薛氏情歌。

▲▼薛之謙開唱，Hebe助陣當嘉賓。（圖／IME提供）