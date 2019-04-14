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真人版《神劍闖江湖》最終章分2篇　2020夏天連續上映

圖文／鏡週刊

動畫還來不及觸及的最終章，《神劍闖江湖》真人電影 2020 年登場。

《神劍闖江湖》是和月伸宏於 1994 年至 1999 年間於《週刊少年Jump》連載的作品，電視動畫製作進度因為略超過漫畫，而有幾篇原創劇情。真人電影的改編工作從 2012 年開始，首先推出由佐藤健與武井咲領銜主演《神劍闖江湖》，當時和月伸宏也為了電影而特別推出以電影劇本改編的漫畫《神劍闖江湖 -電影版-》。2014 年原班人馬連續推出《神劍闖江湖 京都大火篇》和《神劍闖江湖：傳說的最後時刻篇》。

《神劍闖江湖》電影最終章改編自漫畫「人誅篇」和 OVA 版本的「追憶篇」，依然由佐藤健主演，導演為大友啓史，最終章電影海報中，雪中的劍心，臉上只有一道傷痕？最終章將揭密劍心臉上的十字傷口之謎。

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2017 年 9 月，原作者和月伸宏因持有兒童色情物品遭到逮捕，新開啟的連載「北海道篇」被迫喊停，直到隔年 4 月才恢復連載，或許多少受到作者入獄影響，也或許是要把結局做到最好，真人版電影最終章預計到 2020 年才會與觀眾見面，與 2014 年相同，一次推出 2 部電影。


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