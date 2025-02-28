張蘭、汪小菲「斷絕關係是騙的」被實錘！　證據曝光被陸網狂嘲

記者劉宛欣／綜合報導

女星大S（徐熙媛）春節期間在日本病逝，她離世後，前夫汪小菲與母親張蘭的一系列行徑成為焦點，後來甚至因造謠而讓抖音、微博的接連被封禁，一系列的措施讓汪小菲難以接受，公開宣佈與母親張蘭斷絕母子關係，就在網友好奇這次「斷絕關係」的戲碼會維持多久時，一名中國大陸網紅便丟出證據，證實了母子倆根本沒有斷絕關係。

▲中國網紅被張蘭、汪小菲母子警告。（圖／翻攝自微博）

一名微博「大V」網紅蘿貝貝發文寫下：「實錘！汪小菲沒有跟張蘭斷絕母子關係！他們聯合給本號發函了！」接著釋出了一份律師函，內容是張蘭、汪小菲委託北京某律師事務所，要求蘿貝貝刪除張蘭、汪小菲長期造謠侮辱女性、兩人欠債，根本是「偽豪門」的相關解析文章，函中指出文章「帶有明顯貶損、詆毀性質的表述」，害張蘭母子被貼上負面標籤，名譽權受害。

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▲律師函內容。（圖／翻攝自微博）

律師要求蘿貝貝3日以內刪除兩篇文章，且必須在30日內發表道歉聲明，道歉聲明發出之前，內容還需事先經張蘭、汪小菲確認後同意才能公開。消息一經曝光，不少網友都在留言區嘲諷張蘭、汪小菲母子果然沒有斷絕關係，且也有人力挺蘿貝貝，表示他文章引用的素材多來自張蘭、汪小菲直播時的片段，認為蘿貝貝站得住腳，根本無須緊張。