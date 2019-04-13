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離婚拖了2年爆內幕！　裘莉傳「想復合小布」故意搞破壞

記者傅家妤／綜合報導

安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）和布萊德彼特（Brad Pitt）的離婚官司打了2年多，遲遲沒有結果，對他們關係的各種傳聞也從未斷過，近日再度爆出，安潔莉娜裘莉因為還愛著前夫，想與對方復合，因此在離婚程序上，一百般刁難，不肯放過任何細節、做個了斷，希望布萊德彼特可以回到自己身邊。

▲▼安潔莉娜裘莉。（圖／達志影像／美聯社）

▲安潔莉娜裘莉爆出想挽回布萊德彼特。（圖／達志影像／美聯社）

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根據英國《太陽報》報導，有知情人士爆料，稱裘莉在感情路上突然緊急回轉，希望可以贏回布萊德彼特的心，「她想要再度與布萊德彼特成為家人，而且看起來她也一直沒有辦法從這段感情中裡往前走，所以她才會把與小布的離婚過程搞得這麼困難，在每一個細節上糾纏不清。」

布萊德彼特（Brad Pitt）和兒子。（圖／達志影像）

▲知情人士稱如今布萊德彼特最在乎的只是6個小孩。（圖／達志影像）

另外，該名知情人士也透露，布萊德彼特現在唯一在乎的事情，只有6個小孩，「布萊德彼特一直閉口不談，就是因為他很在乎他的孩子，但是安潔莉娜卻讓他很難從這個過程裡脫身，不過女方的作為，不會讓他考慮回頭，他現在想要的只是所有事情都能解決，事實上，這一切可以在一年前就過去了，但是她（安潔莉娜裘莉）就是不肯放手。」

事實上，先前曾一度傳出安潔莉娜裘莉和布萊德彼特在孩子的監護權上，已經達成了共識，而且兩人還被拍到同在一個空間內商談，據悉他們的會面進行3個小時才結束，原以為兩人在條件談妥後，很快就會完成離婚手續，沒想到如今又傳出女方不願意放手，看來兩人的離婚官司還要再拖上一陣子。

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

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