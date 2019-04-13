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雷／山下智久《破案神手》首播撩大象！　深情電眼告白吸血蟲：妳好Sexy

▲▼山下智久《破案神手》各種逗趣橋段日網笑炸。（圖／翻攝自推特截圖）

▲山下智久《破案神手》首播，意外笑翻日網。（圖／翻攝自推特截圖）

記者陳芊秀／綜合報導

日本傑尼斯男星山下智久主演《破案神手》（In Hand‧インハンド），12日晚間首播第一集，開頭3分鐘就大展男主角怪人性格，不但「手撩野生大象」，深情電眼還稱讚吸血蟲告白：「妳好Sexy（性感）。」男神對決各種生物，笑翻日網！

▲山下智久《破案神手》首集就撩大象，見動物就飆情話。（圖／翻攝自推特截圖）

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▲山下智久《破案神手》首集就撩大象，見動物就飆情話。（圖／翻攝自推特截圖）

▲▼山下智久《破案神手》各種逗趣橋段日網笑炸。（圖／翻攝自推特截圖）

▲山下智久不顧眾人阻攔，稱讚野生象「妳好美。」（圖／翻攝自推特截圖）

《破案神手》改編自朱戶青的漫畫，山下智久扮演性格冷漠的科學家「紐倉哲」，右手裝機械義肢，專長是研究寄生蟲，並且買下植物園當自己的住家，和眾多動物同居一個屋簷下。他過去在《朝5晚9》扮演情話滿滿的帥和尚，這次情話對象變成各種動物，研究寄生蟲直說可愛，被獵蝽蟲吸血，還放送電眼，心動說：「瞧妳這吸血的樣子好性感，一點都不痛。」

除了山下智久角色特殊，長腿辣模菜菜緒這次扮演政府公務員，為了調查醫院傳染病，不惜求男主角合作，再加上濱田岳扮演憨厚醫生，3主角個性鮮明，互動被網友狂讚「超好笑」、「男主角有抖S（虐待狂）的感覺！」

▲▼山下智久《破案神手》各種逗趣橋段日網笑炸。（圖／翻攝自推特截圖）

▲山下智久和濱田岳繼《求婚大作戰》再度合作，出發查案前，先用電動牙刷刷牙。（圖／翻攝自推特截圖）

▲▼山下智久《破案神手》各種逗趣橋段日網笑炸。（圖／翻攝自推特截圖）

▲菜菜緒身上掛大蟒蛇，還露出笑容，但是嚇壞觀眾啦！（圖／翻攝自推特截圖）

▲▼山下智久《破案神手》各種逗趣橋段日網笑炸。（圖／翻攝自推特截圖）

▲山下智久《破案神手》表情狂放電，對象都不是人。（圖／翻攝自推特截圖）

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破案神手, 山下智久, In Hand

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